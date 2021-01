Mielipide: Verkatehtaan tuki ei ole koko totuus – Yhtiö vastaa itse lainoistaan ja kiinteistökuluista

Vale, emävale, puolitotuus. Valtuutettu Teppo Turja (ps.) lankeaa puolitotuuteen mielipidekirjoituksessaan (HäSa 16.1.) puhuessaan Verkatehtaan saamasta kaupungin rahoituksesta.

Toki on totta, että Verkatehdas saa kaupungin rahoitusta mainitun 750 000 euroa, mutta – taas kerran – Turja jättää kertomatta, että Verkatehdas maksaa kaupungille vuokraa tiloistaan selvästi enemmän kuin tuon avustussumman verran.

Toimiessani Verkatehtaan toimitusjohtajana kaupunki nettosi tässä suhteessa lähes 100 000 euroa vuodessa.

Verkatehdas vastaa itse lainoistaan ja kiinteistöistään

Lisäksi yhtä merkittävää on, että Verkatehdas oy vastaa ottamiensa lainojen lyhennyksistä ja koroista liiketoimintansa tuotoilla.

On myös syytä muistaa, että Verkatehdas oy huolehtii yksinään kiinteistönsä käyttökuluista ja kunnossapidon kustannuksista. Olisi kohtuullista, että politikoidessaan Turja malttaisi kertoa kokonaisia totuuksia Verkatehdas oy:n ja kaupungin välisestä suhteesta.

Keskustojen tyhjeneminen ei ole vain Hämeenlinnan ilmiö

Turja vetää mutkat suoriksi myös kirjoittaessaan Hämeenlinnan keskustasta. Keskustojen autioituminen ei ole hämeenlinnalainen ilmiö, vaan yleinen laajalti Euroopassa. Turja päättely perustuu ajatukseen, että asiat olisivat nyt hyvin, jos vain mitään ei olisi tehty eikä tehtäisi tulevaisuudessakaan.

Keskustojen ongelman ydin on, etteivät kiinteistöt enää palvele sitä tarkoitusta, mitä varten ne on tehty. Kauppa on siirtynyt rakenteisiin, jotka palvelevat kaupan tavoitteita. Jos paikkakunnalla ei ole tarjota näitä mahdollisuuksia, katoaa kauppakin.

Aika entinen ei todennäköisesti palaa

On vaikeata kuvitella, että entinen toiminta koskaan palaisi vanhoihin keskustoihin. Keskustat ovat ajautumassa kesannolle. Parhaimmillaan kesantokausi voisi tuottaa uusia innovaatiota näiden kiinteistöjen käytöstä. Näin tapahtui savupiipputeollisuuden hylättyä punatiilitehtaansa. Tarvittiin aikaa ja eräiden reunaehtojen, kuten vuokratason muutoksia, että uusi toiminta löysi hylätyt tilat.

Keskustojen kehittämisen ongelma piilee syvällä kiinteistöjen omistuksessa. Nykyisiinkin rakenteisiin on sidottu mittavia pääomia, joiden omistajat eivät jouda odottamaan uusien innovaatioiden syntyä kovinkaan kauan. Tuottoakin pitäisi saada.

Jouko Astor

Verkatehtaan entinen toimitusjohtaja

Tampere ja Hämeenlinna