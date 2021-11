Mielipide: Veteraanityöhön tarvitaan uusia tekijöitä ja perinneyhdistyksille sitoutuneita kumppaneita

Sotainvalidi-, ja veteraaniyhdistykset ovat toiminnan lopettamisvaiheessa. Työtä jatkavat perinneyhdistykset ovat usein alueellisia ja toimivat niukalla jäsen- ja talouspohjalla. Iso haaste syntyy tästä.

Muun muassa sankarivainajien haudat ja patsaat, muistomerkit ja erilaiset perinnetuvat ovat usein pitäjäkohtaisia.

Isänmaalliset juhlamme liittyvät suurelta osin näihin sekä joka pitäjässä olevaan kirkkoon. Tämän varmistaminen jatkossa vaatii vahvempaa yhteistyötä.

Perinneyhdistykset tarvitsevat kumppaneita

Työn jatkamisen varmistamiseksi tuleekin nojautua pysyvämpiin ja vahvempiin perinneyhdistysten kumppaneihin. Näitä ovat ennen muuta kaupunki, seurakunta, reserviläiset ja kotiseutuyhdistykset.

Tulisi saada aikaan sopimus, jossa osapuolet velvoittaisivat oman väkensä yhteistyöhön perinneyhdistysten kanssa ja niiden toiminnan tukemiseen.

Tällä hetkellä toimitaan paljolti niin, että joku vastuuta tunteva henkilö alkaa taas soitella koolle seppeleen laskijoita ynnä muita. Tämäkin joukko on monin paikoin iäkästä, eikä uutta voimaa löydy riittävästi.

Huolto- ja tukityössäkin on yhä tekemistä

Vaikka perinnetyö on siirtymässä uusille harteille, on vielä varsinaisessa huolto- ja tukityössäkin tekemistä. Yksi epäkohta on niin sanottujen tunnustuksettomien veteraanien jääminen tuen ulkopuolelle.

Lukumäärä ei ole enää suuri eikä niin muodoin tarvittava rahakaan. Kaikki veteraanit tulisi jo asettaa samalle viivalle. Samoin kotirintamasta vastuun kantaneet naiset, veteraanien puolisot ja lesket ovat ansainneet yhteiskunnan tuen. Mitään väliinputoajaryhmiä ei enää saisi olla.

Tällaisen asian kaupunki voisi hoitaa esimerkiksi järjestöavustuksista päättäessään tai muutoin jonkin lautakunnan tai kaupunginhallituksen määrärahoista.

Antti Leinikka

hallituksen jäsen

Hämeenlinnan Seudun Sotaveteraanit