Mielipide: VOP pyrkii toimimaan vastuullisesti

Hämeen Sanomien juttu ”Korona esti 71-vuotiaan palkkaamisen” (10.7.) kaipaa lisäselvennystä.

VOPia syytettiin artikkelissa jopa ikäsyrjinnästä, mikä antaa tilanteesta ja tavoitteistamme täysin vääränlaisen kuvan.

Korostan, että päätös yli 70-vuotiaiden palkkaamatta jättämisestä perustui kevään loppupuolella olleeseen koronatilanteeseen.

Kysymys yli 70-vuotiaiden henkilöiden palkkaamisesta Vanajaveden Opiston tuntiopettajiksi lukuvuodeksi 2020–21 tuli ratkaistavaksi uuden lukuvuoden opinto-ohjelmaa suunniteltaessa huhti-toukokuussa.

Taustalla kevään tiukat koronarajoitukset

Kuten hyvin tiedämme, kevään aikana valtioneuvosto asetti yhteiskuntaamme useita hyvinkin tiukkoja rajoittamistoimenpiteitä, joiden tarkoitus oli hidastaa ja estää koronaepidemian leviämistä sekä suojata erityisesti tiettyjä kansalaisten ryhmiä taudilta.

Yksi rajoituksen kohde olivat yli 70-vuotiaat henkilöt, joille taudin oli todettu olevan erittäin vaarallinen.

Kevään aikana saatiin myös kuulla, että suuri osa Suomessa tautiin menehtyneistä kuuluivat juuri tuohon ikäryhmään. Eri skenaarioita pohtiessamme olimme siis ison vastuun edessä.

Koska opistossa opettaa vuosittain kymmenisen mainittuun ikäryhmään kuuluvaa tuntiopettajaa, meidän tuli tarkkaan miettiä, miten heidän turvallisuutensa voidaan lähiopetuksen antajina taata, jos tilanne jatkuu tulevana syksynäkin epidemian kannalta samanlaisena kuin keväällä.

Konsultoin asiasta työterveyshuoltoamme ja pohjasin siihen tekemäni päätöksen. Epidemian aikana lähiopetuksen toteuttamiseen sisältyy paljon vaarallisia terveysriskejä, joten katsoin, ettei uusia työsopimuksia voida normaalissa suunnitteluaikataulussa yli 70-vuotiaiden opettajien kanssa solmia.

Työntekijöiden turvallisuudesta huolehdittava

Työantajan velvollisuushan on huolehtia työntekijän turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Painavana perusteena päätökselle oli myös työterveyshuollon näkemys siitä, että työikäiset riskiryhmäläiset ovat eri ja paremmassa asemassa kuin yli 70-vuotiaat.

Kun päätöksen perusteet tulivat selviksi, asiasta tiedotettiin kyseiseen riskiryhmään kuuluvia opettajia. Pahoittelen HäSan jutussakin mainittua yhteydenottoa tekstiviestillä.

Vaikka kyseessä oli koko henkilökuntamme osalta etätyökevät, olisi tiedottaminen pitänyt ilman muuta tehdä puhelimitse, kun tapaaminen ei ollut mahdollista.

Kyseessä VOPin tulevaisuus

Koko yhteiskuntamme on ollut uuden edessä, koronatilanne on elänyt jatkuvasti ja jälkeenpäin on aina helppo sanoa, miten olisi pitänyt toimia. Kaiken keskellä olen pyrkinyt tekemään ratkaisuja, joilla turvaamme VOPin toiminnan tulevaisuudessa.

Kaikenikäisille opettajille on myös tarjottu myös etäopetusmahdollisuutta, ja jotkut ovat tähän mahdollisuuteen tarttuneetkin.

Kesälomien jälkeen elokuun alussa tilannetta katsotaan uudelleen ja kurssien tilanteet voivat vielä muuttua, mutta niitä pitää tarkastella jokaista kerrallaan vastuuopettajien kanssa yhdessä.

Tällä hetkellä tilanne Kanta-Hämeessäkin näyttää taudin suhteen hyvältä ja toivomme, että harrastajat pääsevät nauttimaan kursseistamme mahdollisimman normaalisti.

Outi Itäluoma

rehtori

Vanajaveden Opisto