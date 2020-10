Mielipide: Ykköskortteli – Nyt!

Olen kovasti kritisoinut tuota Hämeenlinnan keskustan ykköskorttelin tilaa, mutta pakko myöntää, että yksi vierailu muutti suhtautumista sen nykytilaan todella paljon: Taiteilijat sen muutoksen saivat aikaan!

Siellä on nyt hieno Itse tehty Hämeenlinna näyttely. Kaupungissa on paljon luovia ihmisiä. Tuli väistämättä mieleen Tallinna. Siellä on osattu hienosti kääntää rappiokin vetäväksi romantiikaksi.

Näyttelyille saadaan toivottavasti jatkoa

Toivottavasti näyttelyille saadaan jatkoa ennen talon purkua. Verkatehdasaikana pallottelin ajatusta siitä, että yritys voisi palkata taiteilijan tekemään omakuvan yrityksestä. Ei siis mainosta, vaan taiteilijan näkemyksen.

Kaupallisuudesta saa olla mitä mieltä tahansa, mutta yrityspuitteissa suurin osa ihmisistä tekee työtä, tuotteita ja palveluita päivittäin. Olisi kiva nähdä, miten näitä tulkitsisi, maalari, kuvanveistäjä, valokuvaaja, videotaiteilija, ympäristötaiteilija tai joku muu.

Huomasin myös, että siellä on kellarikerros tyhjänä. Voisiko siellä kokeilla yrittäjille järjestettyä avoimien ovien tilatapahtumasarjaa vaikka teemalla: ”Tästä kellarista vielä noustaan”. Siellä yrittäjät voisi oppia uutta ja kohdata toisia. Toki korona-aaltojen sallimissa rajoissa.

Olisiko mielenkiintoa jalkautumiseen?

Kaupungissa on monia tahoja omissa ”siiloissaan”, joilla luulisi olevan tällaiseen jalkautumiseen mielenkiintoa. Itsekin voisin tulla paikalle talkoohengessä puhumaan ihmiskeskeisesti bisneskehityksen uusista virtauksista joku ilta tai viikonloppu.

Miksei Hämeenlinna nosta esiin yrittäjyyden ihmisläheistä puolta. Se on tärkeä asia laidasta laitaan: nuoren huippuyrittäjän polusta yli 55-vuotiaiden yrittäjien jaksamiseen ja, erityisryhmien yrittäjyyteen. Yrittäjyyden pitäisi olla jatkuvaa oppimista.

Yrittäjäkellari ilman kaupallista paatosta

Kaupungin pitäisi hankkia kumppanit teemoille. Niitä voisi käsitellä siellä ”yrittäjäkellarissakin” suomalaisesta näkökulmasta ilman kaupallista paatosta. Hämeenlinna on oikein uskottava oppimiskaupunkina. Voisi olettaa, että näille asioille olisi myös valtakunnallista kiinnostusta, jos se täällä kiinnostaisi

Jarmo Markula

bisneksenkehittäjä, JaMaSer

pendelöivä hämäläinen