Mielipide: Ympäristölle haitallista kumirouhetta on vaarassa päätyä Lehijärveen Hattulassa

Juuri aloitettu käytettynä ostettujen muovimattojen asennus Hattula Golf -laajennusalueelle luo uhkan suuren irtonaisen kumirouhemassan leviämisestä vesistöön viettävältä kenttäalueelta valtaojaan ja läheiseen Lehijärveen.

Kumimassojen käsittelystä on annettu ely-keskuksen toimenpidelupa, jonka perusteella aiemmin asennettujen mattojen irtonainen kumijauhe poistettiin asfaltin päällä ja jätteet ovat edelleen kerättynä klubitalon tontilla siirtolavoille ja yhteen pressun alla olevaan kasaan.

Vaikuttaa siltä, että nyt samalla toimenpideluvalla jatketaan mattojen asennusta toisin kuin aiemmin, eli jätetään ylenmääräinen kumirouhe poistamatta.

Irtorouhetta on maton nukan sisällä, mutta myös selvästi näkyvinä tumman harmaina raitoina maton päällä (havainto torstailta 22.7.2021).

”Ulkopuolinen konsultti”

Otin 22.7. yhteyttä kunnan ympäristötarkastajaan, joka lupasi käydä paikalla. Ei käynyt, vaan viestiteltiin.

Ympäristötarkastaja viestittää, että toimilla on ulkopuolinen konsultti, jolla on toimeksianto valvoa mattojen puhdistus ja lavojen tyhjennys. (Toinen työn valvoja on mattojen siirtelyä paikoilleen tekevä koneyrittäjä). Toimenpiteiden osalta on edelleen voimassa elyn päätös irtorouheen poistosta.

Toimeksiantajan konsulttina toimiva henkilö on vahvistanut kunnan kannan jäterouheen käsittelyyn: se saadaan ajaa maahan, koska siitä ei ole mitään haittaa, ja koska se pysyy siellä paikallaan.

”Miten käsitellään rouhe, joka jää maton nukan sisään?”

Yksi yhteydenottaja kysyi ympäristötarkastuksesta toimintatavoista. Tällöin ei pikaisesti etsien löytynyt tietoa, miten käsitellään rouhe, joka jää maton nukan sisään. Kertoivat myös, että muu jauhe on jälleen kehotettu viemään jätteenkäsittelylaitokseen.

Toiselle kunnan ympäristötoimeen soittaneelle henkilölle vakuutettiin, että jätteitä ja myrkkyjä on kaikkialla muutenkin, ja ettei tästä yhdestä kohteesta tarvitse nyt huolta kantaa, koska näitä mattoja on muutenkin ympäri Suomea levitetty.

Kolmannelle kunnan ympäristötoimeen soittaneelle henkilölle kerrottiin, että menetelmä on se, että vesi huuhtoo murut ja ne kerätään sakeutusaltaasta. ”Ei huolta, samanlaista materiaalia joutuu ympäristöön esimerkiksi auton renkaista.”

”Normaali käytäntö”

Jäin pohtimaan, keneltä konsultin palkka tulee. Hän ei myöskään toimi viranomaisvastuulla. Kunnan rakennuspuolen viranomaiset toimivat viranomaisvastuulla, mutta Hattulassa siihen toimeen on palkattu uudet tekijät.

Kysyin konsultin jääviydestä kunnan ympäristötoimelta ja sain vastaukseksi, että tämä konsultin käyttö on normaali käytäntö ympäristötoimessa.

Voiko kunta luvata projektille uudet toimintatavat ja ohittaa elyn aikanaan antaman toimenpideluvan asennuksen edellytyksistä?

Saisiko elyltä selvityksen, miten yrittäjän odotetaan toimivan?

Ulla Soinne

Hämeenlinna