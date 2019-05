Mielipidet: Asevelvollisuus on epätasa-arvoinen!

Me tasa-arvoa tavoittelevat olemme huolissamme naisten ja miesten tasa-arvosta. Unohdamme kuitenkin usein asevelvollisuuden epätasa-arvon.

Onko oikein, että miehet käyttävät aikaa isänmaansa palveluun, kun taas naiset edistävät uraansa ja ovat useimmiten piittaamattomia koko armeijasta? Pitäisikö asevelvollisuus poistaa kokonaan vai pitäisikö sen olla pakollinen naisillekin?

Meistä kapeakatseisimmille tulee ehkä mieleen, että naiset ovat liian “heikkoja” suorittamaan asevelvollisuuden, mutta tällainen ennakkoasenne on täyttä hölynpölyä. Tuskinpa kukaan väittää, että muutamista lisäkäsistä olisi haittaa, jos sota tulisi.

Minusta asevelvollisuutta ei missään nimessä saisi poistaa kokonaan. Asevelvollisuus on kuitenkin tärkeä asia Suomen kaltaisessa pienessä valtiossa.

Se, että maanpuolustus on armeijan perinteisen maskuliinisuuden takia sysätty miehille, on jotakin aivan älyvapaata. Nainenhan pystyy halutessaan samaan kuin mieskin, ainakin lähes.

Onhan jo nyt naisia, jotka käyvät armeijan. Se on hienoa, ja niin on myös se, että naiset ylipäätään saavat käydä armeijan. Naisten määrähän on jopa lisääntynyt armeijassa viime vuosien aikana.

Suurin osa naisista ei kuitenkaan suorita asepalvelusta. Osa ei vain halua tai osa ei edes usko pystyvänsä siihen. Kuinka monesti kuitenkaan miehiltä on kysytty, haluavatko he edes käydä armeijan?

Haluavatko he käyttää aikaansa pakolliseen varusmiespalvelukseen, vaikka Suomeen ei näillä näkymin ole edes tulossa sotaa?

En tosin ole sitä mieltä, että naisilla kuuluisi olla juuri asevelvollisuus, mutta naisilla pitäisi olla jokin vastaava pakollinen isänmaan palvelusaika.

Kaikkia naisia ei varmasti saisi armeijaan, mutta hyvä ratkaisu voisi olla esimerkiksi se, jos nainen saisi valita armeijan ja jonkinlaisen lottakoulutuksen tai siviilipalveluksen väliltä. Sama valinnanvapaus olisi tietysti tasa-arvoisuuden nimissä myös miehillä.

Yksi asevelvollisuuden älyttömimpiä perusteluita on se, että naiset synnyttävät, joten miehet käyvät sitten armeijan. Anteeksi, mutta mitä ihmettä? Voiko kukaan edes täysin rehellisesti sanoa, että näitä kahta voi edes verrata?

Jos haluamme mennä kohti tasa-arvoisempaa Suomea, emme voi vain sivuuttaa miesten näkökulmasta epätasa-arvoisia velvollisuuksia. Kyllä, naisten asema on tällä hetkellä monin eri tavoin heikompi kuin miesten, mutta jos keskitymme vain naisten aseman edistämiseen, se ei enää ole tasa-arvoa.

Petra Varjus

Tervakosken yhteiskoulun oppilas