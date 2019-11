Mielipidevieras: Kunnan nimi (Hattula) kylän nimen (Parola) edelle

Hämeenlinnassa asuville on itsestäänselvyys, että kaupungin rautatieaseman nimi on sama kuin kaupunkikunnan nimi: Hämeenlinna. Ratavarren ympäristökunnissa asia on järjestelmällisesti toisin.

Suomen rautatieverkkoa 1800-luvulla luotaessa oli tapana nimetä rauta-tieasemat paikallisen kylän nimen mukaan. Esimerkiksi Hattulaan junalla saapuvia vieraita on jo yli sadan vuoden ajan ollut opastettava jäämään pois Parolan, ei Hattulan asemalla.

Nimien kirjavuutta moottoritien varressa

Sama nimien kirjavuus koskee maakunnan toista valtasuonta, Helsinki–Tampere-moottoritietä. Kun Helsingin Kampissa pyytää Tampereen bussin kuljettajalta lipun Hattulaan, vastaus kuuluu usein: ”Emme mene Hattulaan.” Parolaan kylläkin saa lipun.

Hattulaan muualta Suomesta muuttaneiden ensimmäisiä ihmetyksen aiheita on Parola-nimen ylivertaisuus Hattulan kunnan omaan nimeen verrattuna.

Vajaan 10 000 asukkaan Hattulan sinnittelyä paikasta julkisuudessa hankaloittaa, kun on jatkuvasti käytävä sisäistä kilpailua itsensä kanssa kahdella eri nimellä.

Kahdella nimellä kilvoittelu koskettaa niin Hattulan kuntaa kuin Hattulassa toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä. Kysymys on sekä taloudellisesta että imagohaitasta.

Parolantautia on muuallakin

Parolantaudista ja kahdella nimellä kamppailusta kärsivät muutkin ratavarsien pienet paikkakunnat, lähinnä esimerkkeinä Hausjärvi (aseman nimi Oitti), Janakkala (Turenki), Kärkölä (Järvelä) ja Kalvola (nykyisin Hämeenlinnaa, aseman nimi Iittala).

Hattulan kunnalle on jätetty kunnallisaloite kunnan nimen (Hattula) asettamiseksi kylän nimen (Parola) edelle. Aloitteella tavoitellaan Hattulan kunnan esiintymistä ulospäin nykyistä enemmän yhdellä nimellä ja yhtenäisemmällä julkisuuskuvalla.

Liikkeelle pienin askelin

Aloite ehdottaa lähtemään liikkeelle pienin askelin. Ensimmäisessä vaiheessa rautatieaseman ja moottoritien liittymän nimet muutettaisiin alkuna yleistavoitteelle Hattula-nimen vahvistamisella samannimisessä kunnassa.

Parolan varuskunnalla ja Parolannummella on omat kunniakkaat perinteensä mm. Aleksanteri II siellä 1863 antaman kieliasetuksen vuoksi. Aloitteella ei luonnollisestikaan tavoitella muutosta näihin. Samoin Parolaan niin kuin muihinkin Hattulan kyläkuntiin rajoittuvat paikalliset toiminnot säilyttäkööt luonnollisestikin nimensä.

Pyrkimyksenä on Hattulan kunnan julkisuuskuvan yhtenäistäminen.

Nimet eivät ole kiveen hakattuja

Pyrkimyksenä on Hattulan kunnan julkisuuskuvan yhtenäistäminen, joka ulottuu jatkossa toivon mukaan laajemmallekin kuin vain rautatieaseman ja moottoritien liittymän nimiin. Hatunnosto esimerkiksi Hattulan Kellosepälle, joka on ymmärtänyt Hattula-brändin arvon Hämeenlinnassa.

Nimet eivät ole ikuisiksi ajoiksi kiveen hakattuja. Helsingin rautatieaseman nimi muutettiin melko äskettäin virallisesti Helsingin päärautatieasemaksi. Esikuvia on muuallakin. Esimerkiksi Sibeliuksen Ainolaa lähinnä sijaitsevan Kyrölän aseman nimi muutettiin 1.7.2015 Ainolaksi.

Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlallisuuksiin ajoitettu nimenvaihto maksoi Järvenpään kaupungille alle 40 000 euroa. Kokonaiskulu Parolan aseman ja moottoritien liittymän nimen muuttamisesta lienee samaa luokkaa.

Kustannustehokkaampaa ja pitkävaikutteisempaa mainostekoa Hattulan kunnalle saa etsiä.

Jukka O. Mattila

puheenjohtaja, Suomen Lähilukioyhdistys ja Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisfoorumi

toiminnanjohtaja, Jaakko Juteini -seura