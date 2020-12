Mielipidevieras: Skoolataan yrittäjille ja kunnille! – Vanajavesikeskus 10 vuotta vesien ja ympäristön hyväksi

Olemme työskennelleet Vanajavesikeskuksessa jo kymmenen vuoden ajan alueemme vesien ja ympäristön hyväksi. Näiden vuosien aikana on käynyt selväksi, että Hämeessä osataan tehdä pitkäjänteistä ja tuloksellista yhteistyötä.

Olemme nähneet, miten kaikki Vanajaveden alueen kunnat puhaltavat yhteen hiileen ja panostavat alueen 300 järven ja joen saamiseksi hyvään kuntoon.

Tämän ne tekevät, jotta alueen asukkailla olisi hyväkuntoiset järvet ja joet, joissa virkistyä ja jotta matkailijat suuntaisivat tänne kauniiden ja puhtaiden vettemme äärelle. Samalla ympärillämme oleva luontokin voi paremmin.

Kuntien ohella mukana monet yritykset

Kuntien ohella mukana urakassa on ahertanut myös yritysmaailma. Kunnilta ja lukuisilta yrityksiltä saadulla pesämunalla olemme hakeneet lisäpanoksia EU:lta, valtiolta ja säätiöiltä moniin isompiin ja pienempiin kunnostushankkeisiin.

Renkajoki on vapautettu kalojen vaellusesteistä, Hattelmalanjärvi ja Saarioisjärvi on kunnostettu, Ansionjärven kunnostus on paraikaa meneillään, kymmeniä laskeutusaltaita ja kosteikkoja on perustettu, vesikasveja niitetty vuosittain, fosforisieppareita rakennettu ja rahoitettu, vieraslajeja torjuttu, melontareittejä digitoitu, vesiluontopolkuja perustettu, ja kalapaikkoja vinkattu kalapaikkaoppaassa.

Kunnostuskohteita on lukuisia

Kunnostuskohteita on kymmeniä, jopa satoja ja lisäksi olemme olleet mukana selvittämässä syitä järvien ja jokien ongelmiin, jotta tiedämme mitä tarvitsee tehdä ja jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti.

Tekemistä, kohteita ja kohderyhmiä on paljon.

Olemme vieneet muun muassa lapsia ja nuorisoa vesille ja rannoille, opettaneet heitä pyydystämään ja syömään rapuja, fileoimaan ja kokkaamaan kalaherkkuja, sekä innostaneet ihmisiä osallistumaan kunnostustalkoisiin. Olemme myös jakaneet avustuksia aktiivisille toimijoille.

Ilman aktiivisia ihmisiä tämä ei olisi onnistunut

Kaikki tämä on tehty yhteistyössä. Ilman maa- ja vesialueiden omistajien sekä lukemattomien aktiivisten ruohonjuuritason ihmisten myötävaikutusta tämä ei olisi onnistunut. Heistä monet ovat vaivojaan säästämättä tehneet talkootyötä, hankkineet kunnostuksiin rahaa ja seuranneet oman järvensä tilaa.

Kuntien ympäristöviranomaiset ovat olleet hankkeissa mukana ja valtion viranomaiset ovat sparranneet ja auttaneet eteenpäin. Kaikilla on ollut yhteinen tavoite ja unelma: puhdas ja hyvinvoiva vesistö ja ympäristö.

Hämeessä on tarmoa ja tahtoa, ja yhteistyöllä päästään tuloksiin.

Kohotetaan malja!

Ehdotan, että kohotamme uutena vuonna maljan kaikille Vanajaveden alueen päättäjille ja yritysyhteistyökumppaneillemme: Hämeen Sanomat, Etelä-Hämeen Osuuspankki, Tervakoski oy Delfort Group, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kultakeskus, HS-Vesi, Hamk ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Skool myös sinulle! Jatketaan yhdessä ensi vuonna!

P.S. Onko sinulla toiveita tai tarpeita lähivesiesi kunnostamiseksi ja hoitamiseksi?

Jos on, ota yhteyttä, niin katsotaan, mitä voimme yhdessä tehdä.

Sanni Manninen-Johansen

pääsihteeri

Vanajavesikeskus

sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi