Mielipidevieras: Turvallisuuden, toimeentulon ja tulevan talven budjetti

Meidän isä on vahvempi kun teidän isä… Lapsuudesta tutut kiistat tulivat mieleen eduskunnan budjettikeskustelussa. Tosin opposition sävy oli ilkeämpi ja henkilöön käyvempi. Haasteet ovat suuret ja siksi keskustelusta tuli surullinen olo.

Eniten puhutti valtion velkaantuminen. Huoli on aiheellinen. Vaalikautta on varjostanut kolme kriisiä. Ensin globaali pandemia, sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja nyt energiakriisi. Kaikki nämä ovat velkaannuttaneet meitä. Jos vertaillaan hallituksen ja opposition budjettivaihtoehtoja, eroja velkaantumisen tasossa ei juurikaan ole.

Vertailu samoissa olosuhteissa elävien maiden välillä suhteuttaa asioita.

Suomi on euromaista neljänneksi vähiten velkaantunut maa. Kriiseistä huolimatta työllisyysasteemme on parantanut. Työtunneilla mitattuna työllisyytemme on jopa parempi kuin muissa Pohjoismaissa Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Emme me olosuhteisiin nähden kovin huonosti ole selvinneet.

Ruotsin ja Tanskan veroaste on korkeampi. Tanskassa kokonaisveroaste on yli neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Jos meillä olisi Tanskan veroaste, kestävyysvaje poistuisi. Mutta lehmäkin olisi maitoauto, jos sillä olisi pyörät. Taloutta ei voi tasapainottaa vain veroja nostamalla. Säästöjäkin on jatkossa etsittävä ahkerammin.

Velkaan ei pidä suhtautua välinpitämättömästi. Varsinkaan nyt, kun korot ovat nousussa. Tulin eduskuntaan aikana, jolloin korot olivat yksi budjetin suurimmista menoeristä. Samaa suuruusluokan kuin sosiaali- ja terveystoimi tai koulutus ja osaamispanokset. Aivan liikaa.

Hyvä työllisyyskehitys ja verotulojen kasvu, nopea toipuminen koronasta on kannatellut talouttamme.

Kuluttajien kukkaroa talvi koettelee kovin. Kaikkea emme voi kompensoida, mutta täsmätoimin yritetään tilannetta helpottaa.

Lapsiperheillä kustannusten nousut kasautuvat ja lasku on keskivertoa suurempi ruokakaupassa, liikkumisessa että asumisessa. Yli 110 000 lasta asuu pienituloisessa perheessä. Lapsissa on tulevaisuutemme ja lapsena koettu köyhyys sattuu vielä aikuisena. Tämän vuoksi varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja budjetissa on parannuksia työttömyysturvan lapsikorotukseen, toimeentulotuen lasten perusosaan, opintorahan huoltajakorotukseen, ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen.

Monen eläkeläisen tulevaisuutta huoletta a sähkön hinnan nousu. Kela-indeksiä korotettiin poikkeuksellisesti elokuussa ensiapuna pienituloisimpien hätään. Nyt 1 600 euron eläkettä saava saa ensi vuonna noin 75 euroa kuussa enemmän eläkettä. Myös asumistuessa energian hinnannousu otetaan huomioon.

Työmatkailijoita tuetaan liikenteen nousseiden kustannusten keskellä. Matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta jatketaan. Jakeluvelvoitteen tuoma noin 12 sentin alennus dieselin pumppuhintaan jatkuu.

Tuloverotukseen tulee sähkövähennys. Lisäksi sähkötuki kotitalouksille, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää sähkövähennystä. Näiden lisäksi sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan kymmeneen p r osenttiin. Ratkaisut ovat määräaikaisia kuten talousasiantuntijat ovat suositelleet.

Budjetin voisi nimetä, turvallisuuden, toimeentulon ja tulevan talven budjetiksi. Turvallisuuteen panostetaan eniten, mutta isot eurot liikkuvat energian saatavuuden ja hinnan kohtuullistamisen ympärillä.

Hallitus haluaa turvata, että tulevana talvena ketään ei paleltaisi.

Tarja Filatov,

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen kansanedustaja (sd.).