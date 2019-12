Mielipide: Pikavoitto Sairion päiväkodista?

Sairion päiväkoti on nostettu kaupungin säästölistalla tikun nokkaan tulevan investointitarpeensa vuoksi, vaikka päiväkotia päätettiin kehittää vajaat pari vuotta sitten tehdyssä kattavassa palveluverkkoselvityksessä. Poukkoilu ja lyhytjänteisyys eivät kanna pitkälle, vaan pahimmillaan hätäratkaisuilla on kauaskantoiset vaikutukset.

On totta, että Sairion päiväkodin remontointi tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Kiire sillä ei vielä ole, koska pääosin rakennus voi hyvin. Päiväkodin remontin suunnittelutyö oli tosin jo hyvässä vauhdissa ja siihen on käytetty sievoinen summa rahaa sekä työaikaa. Jos kiinteistöjen ylläpito ja elinkaarenhallinta on kaupungissa suunnitelmallista, remontit eivät tule yllätyksenä.

Tällä hetkellä on käynnissä selvitys siitä, mikä päiväkoti lakkautetaan säästötoimenpiteenä. Pelkäämme, että selvitystyössä vaakakupissa painavat vain nopeat säästöt eikä osata tai haluta nähdä vaikutuksia laajemmin ja pidemmällä aikavälillä.

Tämä pelko sai vahvistusta Hämeen Sanomien jutussa “Kaikkia itäpuolen päiväkoteja syynätään” (20.12.2019), kun Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Mäkelä luetteli valinnan kriteereiksi talousperusteita. Voiko tällaisia päätöksiä ylipäänsä tehdä vain taloudellisin arviointiperustein, jos Hämeenlinnan strategiana on vetovoimaisen kaupungin kehittäminen?

Lyhytjänteinen ajattelu voi tarkoittaa pikaisia säästöjä, mutta mikä onkaan todellinen kustannus, jos samalla saadaan aikaan tyytymättömiä kuntalaisia, kiihdytetään muuttotappiota ja siten verotulojen vähenemistä entisestään? Seuraa taas tarve säästää, ja kierre on valmis.

Pitkäjänteinen tarkastelu ei etsisi yhtä lakkautettavaa päiväkotia, vaan tutkisi laajasti erilaisia vaihtoehtoja, kuuntelisi asiakkaiden ja työntekijöiden ääntä ja selvittäisi mitkä palvelut ovat laadukkaita ja aidosti tärkeitä ihmisten arjessa. Tyytyväiset kuntalaiset ja toimivat palvelut nähtäisiin kaupungin kilpailuvalttina ja ymmärrettäisiin, että kaupungin vetovoima on elinehto verotulojen kasvulle.

Haluamme muistuttaa selvitystyön tekijöitä ja päättäjiä siitä, että jos tehdään hätäisiä säästöjä eikä nähdä kokonaisuutta numeroiden takana, voidaan kompastua pahemman kerran. Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla on kaupungille suuri merkitys. Pahoinvoinnista ja tyytymättömyydestä maksetaan myöhemmin kallista hintaa.

Kaikkea ei myöskään voi mitata rahassa. Päätökset ovat arvovalintoja ja priorisointia. Sairion päiväkoti on loistava esimerkki hyvin toimivasta kunnallisesta palvelusta, joka vastaa hämeenlinnalaisten tarpeisiin. Se pitäisi nähdä voimavarana eikä uhkakuvana taloudelle.

Toivomme, että selvitystyön prosessi, vaihtoehtojen määrä ja perustelut esitetään avoimesti ja keskustelevasti. Näin me ja kaikki kuntalaiset näemme, onko kaupunki pikavoittojen vai pitkäjänteisen kehittämisen tiellä.

Sairion päiväkodin vanhempainryhmä

Minna Kivinen

Saara Mikkola

Aija Hiisilä

Ulla Korpela

Mika Valkonen

Suvi Pohjoismäki

Hanna Vuorema

Marika Yoki

Jaana Karenius

Jenna Rasku

Hanna Saarinen