Mielipide: Tulevaisuuden Hämeenlinnassa Kaivoparkin kannelle on rakennettu tyylikäs Sibbe-terminaali

Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistyksen uusi puheenjohtaja Jaakko Lindén esitti arvokkaita näkemyksiä Hämeenlinnan kehittämisestä tulevaisuudessa (HäSa 28.11.2019). Jaakolla on kantava oivallus siitä, että nyt ja lähitulevaisuudessa tehtävillä kaupungin kehittämispäätöksillä on suuri vaikutus vuosikymmenten...

Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistyksen uusi puheenjohtaja Jaakko Lindén esitti arvokkaita näkemyksiä Hämeenlinnan kehittämisestä tulevaisuudessa (HäSa 28.11.2019). Jaakolla on kantava oivallus siitä, että nyt ja lähitulevaisuudessa tehtävillä kaupungin kehittämispäätöksillä on suuri vaikutus vuosikymmenten päähän. On tärkeää löytää oikeat keinot kaupunkikeskustan elävöittämiselle. Kaupunkikeskustayhdistys tehköön hyviä esityksiä ja päättäjät päättäkööt niistä viisaasti. Toisten pihoille on paha mennä huutelemaan ja neuvoja…