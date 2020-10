Kaupungin 2020-luvun keinot? – Mikä vetää väkeä Hämeenlinnaan?

Rafael Hellsten on aktiivisesti ja ansiokkaasti nostanut esille yhtä kaupunkimme Hämeenlinnan merkittävää haastetta, ikärakenteen kehitystä, huoltosuhteen kasvua ja sitä, että vaihtelevasta muuttovoitto/-tappiotilanteesta riippumatta menetämme jatkuvasti työikäistä väestöä, erityisesti ikäryhmässä 18–35.

Parin viime vuoden nettomuutto-voitosta huolimatta olemme kaukana reilun kymmenen vuoden takaisista lukemista.

Kehitys on huolestuttava ja sitä tulisi laajalti ja loogisesti analysoida sekä luonnollisesti löytää keinot paremmalle 2020-luvulle, jotta saisimme työikäisten määrän kasvuun kaupungissamme. Niin, ja vuosikymmenhän on menetetty aina kun se vaihtuu uudeksi.

Tarvitaan pito- ja vetovoimaa

Elinvoiman näkökulmasta kyse on sekä Hämeenlinnassa asuvista ja asuneista, että muualla asuvista potentiaalisista kaupunkiimme muuttajista eli siis pitovoimasta ja toisaalta vetovoimasta.

Elinvoima on aina suhteellista. Se on myös erottuvuutta, konkreettista lisäarvoa kohderyhmille. Kyse on siitä mitä täällä on tapahtunut tai on jäänyt tapahtumatta. Koska elinvoima on suhteellista, niin kyse on pitkälti myös siitä, mitä muualla on tapahtunut. Ja koska elinvoima on erottuvuutta, niin kyse on myös kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Työikäisten ryhmään pitää lukea omina ryhminään pendelöijät, etätyöntekijät ja valmistumassa olevat opiskelijat.

Työpaikat ovat avainasemassa

Jos tarkastelemme elinvoimaa, niin veto- kuin pitovoimaa, yleisesti työikäisten osalta niin ykkösasiaksi nousevat kiistatta työpaikat, yritystoiminnan kehittäminen, elinkeinopolitiikan koordinointi.

Toiseksi tulee erityisesti vetovoiman näkökulmasta asuntotarjonta ja asuminen. Kolmanneksi tuo arjen sujuvuus, jonka merkitys korostuu pitovoiman osalta. Tätä kohtaa täytyy sitten tarkastella nimenomaan tuon ikäryhmän ajatusten ja tarpeiden näkökulmasta.

Etenkin nuorempi väki tarvitsee tapahtumia

Neljäntenä tulevat tapahtumat ja ”sirkushuvit”. Erityisesti nuoremmalle väelle on tärkeää, että kaupungissa tapahtuu, tarjonta on runsasta ja monipuolista.

Vetovoiman osalta oleellista on myös kaupungin viestintä ja markkinointi ja sen oikea kohdentuminen. Jyväskylän markkinoinnin ja brändin kärkiteemat ovat – liikuntapääkaupunki ja opiskelija kaupunki.

Mitkä ovat brändin kärkiteemat?

Mitkä ovat Hämeenlinna-brändin kärkiteemat, jotka puhuttelevat työikäistä väestöä?

Pendelöijiä ja etätyöntekijöitä varten olisi tarpeen tehdä oma elinvoimaohjelma. Oleellista siinä, kuten kaikessa on toimenpiteiden samansuuntaisuus. Aseman pysäköinnin osalta tämä ei ole mennyt nappiin.

Koko Asemanranta olisi voitu kaavoittaa hieman toisella tapaa. Mutta Pööli on nyt, ja vahingot tulee minimoida kokonaisuus huomioiden. Yksi vaihtoehto olisi puolittaa nyt päätetyt pendelöijien maksut. 350–400 euroa on mielestäni kuitenkin kohtuullinen korvaus siitä, että auto on suojassa ja turvassa koko vuoden ajan.

Jaakko Valpio

puheenjohtaja

Hämeenlinnan Kansallisseura