Mika Walkamon mielipide: Miksi kukaan ei puolusta tarjoilijoita?

UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta uutisoitiin elokuussa. Sulkemisen takia runsas 400 ihmistä menettää työpaikkansa.

Mitä tekee kiireinen pääministerimme? Rientää Jämsään kritisoimaan UPM:ää isänmaallisuuden puutteesta ja puolustamaan työttömäksi jääviä.

Olen Marinin kanssa täysin samaa mieltä: tehtaan sulkeminen on murheellinen päätös. Irtisanomiset ovat äärimmäisen raskaita uutisia työntekijöille ja heidän perheilleen.

Silti. Miksi ketään ei kiinnosta, kun suuri suomalainen ravintolakonserni joutuu aloittamaan 1 300 henkilöä koskevat yt-neuvottelut?

Alaa lyötiin jo avokämmenellä

Keväällä korona löi reippaalla avokämmenellä matkailu- ja ravintola-alaa molemmille poskille. Kun kesällä ravintolat saivat vihdoin avata ovensa, jokainen yrittäjä teki kaikkensa, jotta ravintoloissa olisi turvallista asioida. Tämä aiheutti sekä lisätyötä että lisäkustannuksia, mutta ovatko yrittäjät valittaneet? Eivät.

Tärkeintä on ollut, että toiminta saadaan edes jollain tavalla turvattua ja työntekijöiden työpaikat säilytettyä. Kaikki on tehty niin oikein ja niin huolellisesti, kuin vain ikinä on pystytty.

Uudet rajoitukset kylmää vettä niskaan

Keväästä ja kesästä selvittiin. Silti matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille kaadetaan taas lisää kylmää vettä niskaan uusilla rajoituksilla.

Jos ravintolat eivät saa toimia niin normaalisti kuin mahdollista, ne eivät selviä syksystä. Ja jos ravintolat eivät selviä syksystä, silloin kauhukuvat irtisanomisista ja konkursseista käyvät toteen.

Vaarana on, että 20 000 matkailu- ja ravintola-alan työntekijää jää työttömäksi. Siksi tuntuu vähintäänkin erikoiselta, että työväenpuolueena tunnettua SDP:tä tämä ei juuri tunnu kiinnostavan.

Palveluala on merkittävä työllistäjä

Mikä ihmeen sotien jälkeinen ajattelutapa on sellainen, että muka vain tehtaat tarjoavat työpaikkoja?

Hallituksen olisi vihdoin aika myöntää, että palveluala on Suomessa tärkeä ja merkittävä työllistäjä. Jo nyt se tarjoaa enemmän työpaikkoja kuin elintarviketeollisuus tai maatalous.

Matkailu- ja ravintola-ala työllistää paljon naisia, nuoria ja maahanmuuttajia, antaa Suomessa työpaikan 93 000 ihmiselle ja on se ala, joka on monelle ensimmäinen työpaikka ja mahdollisuus astua työelämään.

Suomessa toimii tällä hetkellä yli 10 000 ravintolaa, toivokaamme, että määrä on vähintäänkin sama vuoden kuluttua.

Mika Walkamo

yrittäjä

Vanajanlinna Group

Hämeenlinna