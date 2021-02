Mika Walkamon mielipide: On vain yksi tapa turvata Hämeenlinnan hyvät peruspalvelut

Vaikka Hämeenlinnan asukasluku kasvoikin viime vuonna hieman, on elinkeinoelämämme kehitys pysähtynyt.

Keskustan kehittäminen junnaa paikallaan, eikä uusia työpaikkoja synny tarpeeksi. Kuinka paljon kaupunkilaisten kotien arvon pitää pudota, että täällä herätään todellisuuteen?

Pysähtyneisyys on vaarallinen tie, eikä se voi olla vaihtoehtomme. Tarvitsemme lisää toimeliaisuutta, uusia hankkeita ja enemmän nostokurkia. Tärkein päämäärämme on houkutella Hämeenlinnaan enemmän yrityksiä.

Kaupunki toimikoon mahdollistajana

Hämeenlinnan kaupungin rooli on toimia tässä kaikessa mahdollistajana ja luoda olosuhteet kannattavalle yritystoiminnalle. Kun yritykset investoivat, niin uusien työpaikkojen mukana tulee myös uudet asukkaat. Taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy ja kaupunki saa kaivattuja verotuloja.

Näin se maailma vaan toimii.

Elävä keskusta, tapahtumat, matkailu ja kulttuuri ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä, joista Hämeenlinnan tulee ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti.

Keskusta on kaupungin sielu, ja sitä täytyy vaalia. Ensimmäinen askel voisi olla se, että keskustassa asioiville tarjotaan kahden tunnin ilmainen kiekkopysäköinti elävöittämään keskustan palveluita.

Matkailuun ja kulttuuriin on panostettava

Hämeenlinnan matkailuun ja kulttuuriin on panostettava, jos haluamme pysyä mukana kilpailemassa matkailijoiden euroista. Matkailun tuottama euro on paras euro kaupungin taloudelle, sillä se tulee ulkopuolelta. Matkailu on kaupungille tärkeä tulonlähde myös tulevaisuudessa.

Hämeenlinnan tulee myös huolehtia, että päiväkodit ja koulut sijoitetaan alueille, missä lapsiperheet asuvat.

Perheiden kiireistä arkea ei saa vaikeuttaa päiväkotien ja alakoulujen hajasijoituksilla. Voisimmekin olla kaupunki, joka panostaa rohkeasti pienempiin päiväkoti- ja alakouluyksiköihin.

Kiinnostavaan kaupunkiin halutaan muuttaa

Kun Hämeenlinna on kiinnostava, tänne halutaan muuttaa pysyvästi. Vain kasvava kaupunki on sellainen kaupunki, joka voi taata hyvät palvelut kaikille.

Terveet ja menestyvät yritykset ovat kaiken toiminnan kivijalka, niin myös rakkaan kotikaupunkimme Hämeenlinnan.

Mika Walkamo

varapuheenjohtaja

Hämeen Yrittäjät, Hämeenlinna