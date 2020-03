Mika Walkamon mielipide: Työpaikat pelastetaan tuella, ei lainalla

Koronakriisi on pistänyt Hämeenkin polvilleen. Hämeenlinnassa ravintolat ja hotellit sulkevat, ja kärsijöinä ovat myös fysioterapeutit, hammaslääkärit, joogaohjaajat, kukkakauppiaat, kampaajat, taksikuskit, vaatekauppiaat, kahvilat, kuntosalit ja monet muut.

Lomautukset ovat laajoja, eivätkä Finnveran lainat tätä pelasta. Laina pitää maksaa takaisin, eikä sitä rahaa löydy keneltäkään vielä syksyllä. Me tarvitsemme suoraa tukea yrityksille, tai jälki on karmeaa.

Olen itse kokenut yrittäjänä 1990-luvun laman, ja sen tuho oli katastrofaalinen. Heijastukset ovat nähtävissä yhä tänä päivänä.

Kun koronalama iskee, raha lopettaa kiertämisen ja valtiolta loppuu alv-tulot. Kävin keskustan lounasravintolassa, he kertoivat asiakkaiden kaikonneen. Sama oli käynyt paikallisella huoltoasemalla.

Nyt meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, jotta yritykset eivät kaatuisi.

Konkurssit maksavat valtiolle enemmän kuin vain yritysten elämän: konkurssiaalto ei koskaan ole pelkkä konkurssiaalto. Sen kitkeriä kumppaneita ovat massatyöttömyys, masennusdiagnoosit, itsemurhat, velkavankeudet ja työkyvyttömyydet.

Suomi on pienten yritysten maa, ja pienten yritysten kohtalo on nyt vaakalaudalla. Me tarvitsemme tukipaketteja, emme lainapaketteja.

Mika Walkamo

yrittäjä

Vanajanlinna Group