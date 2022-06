Mirka Soinikoski (vihr.): Arvokkaita metsiä on suojeltava – Retkeilyalueella edelleen monimuotoisuudelle haitallisia avohakkuita

On uutisoitu, että Hämeenlinnan kaupunki ja UPM jatkavat metsähakkuita omistamissaan vanhoissa metsissä Taruksen retkeilyalueella. Alueella on parhaillaankin menossa noin 25 hehtaarin hakkuut, joista valtaosa on harvennushakkuita ja kaksi prosenttia avohakkuita. Taruksen metsähakkuissa on myös kyse pitkästä poliittisesta kädenväännöstä, jossa vastakkain ovat olleet metsän taloudelliset ja ympäristölliset arvot. Vihreät ovat johdonmukaisesti vaatineet kestävämpää metsänhoitoa, joka samaan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja