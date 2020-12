Mirka Soinikoski (vihr.): Kanta-Hämeessä on syytä juhlaan – Hallituksen sote-esitys on selvä parannus aikaisempaan

Kanta-Hämeessä on syytä juhlaan, sillä pitkään odotettu päätös uudesta keskussairaalasta syntyi lopulta yksimielisesti.

Matkan varrelle on mahtunut monenlaista ja se on ymmärrettävää, koska tämän kokoluokan päätöksiä mahtuu kerran tai kaksi vuosisataan.

Uusi sairaalarakennus mahdollistaa kilpailukykyiset erikoissairaanhoidon palvelut ja takaa uusien osaajien rekrytoimisen alueelle.

Kehitystyötä on tehty jo vuosien ajan

Tärkeintä on se, mitä uusien seinien sisällä tapahtuu ja sitä kehitystyötä henkilöstö on tehnyt jo vuosien ajan. Hoitopolkuja on kehitetty myös yhdessä Tampereen yliopistosairaalan kanssa ja tulokset näkyvät Suomen keskussairaaloiden välisessä vertailussa kerta toisensa jälkeen.

Palaset loksahtavat paikalleen, kun samaan aikaan kunnissa rakennetaan tulevaisuuden sote-keskuksia ja suunnitellaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä.

Hyvistä käytännöistä kannattaa ottaa mallia

Osa maakunnista on kaukonäköisesti jo kasvattanut hartiansa sotea kantamaan ja näiden alueiden hyvistä käytännöistä muiden maakuntien kannattaa ottaa mallia. Pyörää ei tarvitse keksiä kokonaan uudestaan.

Vaikka suomalaiset ovat terveempiä kuin koskaan ennen, maantieteelliset terveyserot ovat kasvaneet 2010-luvulla. Etenkin mielenterveysongelmien osalta kuntakohtaiset erot ovat suuria.

Sote-uudistuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla olisi mahdollisuus yhtä laadukkaaseen, saavutettavaan ja oikea-aikaiseen tukeen ja hoitoon. Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus elää onnellinen, pitkä ja terve elämä.

Yhden luukun periaatteesta hyötyvät ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevat. Siitä on apua esimerkiksi pienituloiselle lapsiperheelle, mielenterveysongelmista kärsivälle työttömälle ja pitkään sairastaneelle eläkeläiselle. Oikea apu on saatava oikeaan aikaan yhdestä paikasta.

Kustannukset ovat vaikeasti hallittavissa

Tällä hetkellä sote-palveluiden kustannukset kasvavat vuosi vuodelta ja ovat vaikeasti hallittavissa, koska sopan äärellä on monta kokkia: sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Kun kaikki hyvinvointialueen palvelut kootaan yhteen, syntyy huomattavia synergiaetuja. Näin saadaan myös asiakkaalle eheämpi hoitopolku ja luukulta luukulle pompottelu loppuu.

Sote-uudistus ei ole täydellinen, mutta tämä malli on muovautunut 15 vuoden työn lopputuloksena ja se on selvä parannus nykytilaan. Sipilän hallituksen sote-esityksessä oltiin leikkaamassa ihmisten peruspalveluja 3 miljardin euron edestä ja rynnittiin kohti markkinamallia, jossa voiton tavoittelu olisi ollut palveluiden laatua keskeisempi tekijä.

Painepiste siirtyy perusterveydenhuoltoon

Marinin hallituksen esitys on edeltäjiään karsitumpi ja se on rakennettu perustuslain reunaehdot huomioiden. Nykyisessä esityksessä tavoitellaan puolen miljardin säästöjä pitkällä siirtymäajalla ja se syntyy parantamalla johtamista ja siirtämällä järjestämisvastuu suuremmille hartioille.

Painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn nykyisen erikoissairaanhoidon sijaan parantaa ja nopeuttaa hoitoon sekä palveluihin pääsyä ja tuo säästöjä sekä euroissa että ihmisten hyvinvoinnissa mitattuna, kun asiakkaan ongelma ratkaistaan ennen sen monimutkaistumista.

Hyvinvoinnin mittaamiseen tarvitaan uusia mittareita päätösten ohjaamiseen ja niiden tulee mitata sekä alueen asukkaiden että henkilöstön hyvinvointia.

Huomio lapsibudjetointiin

Lapsibudjetointi on edellytys YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttamiselle. Hyvinvointialueiden valtuustoilla tulee olemaan merkittävä valta ja niiden tulisi päätöksiä tehdessään tietää, mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin ja mitä vaikutuksia niillä saadaan aikaan.

Olisi tärkeää, että hyvinvointialueet ottaisivat alusta alkaen työkalupakkiinsa lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin. Kanta-Häme voisi toimia tiennäyttäjänä muille maakunnille lasten hyvinvoinnin edistäjänä.

Mirka Soinikoski

kansanedustaja (vihr.) ja lääkäri

Hämeenlinna