Mirka Soinikoski (vihr.): Nokka kestävästi kohti normaaliaikoja – Rajoitusten purku aloitettava sieltä, missä on kärsitty eniten

Rajoituksia puretaan nyt lapset ja nuoret ensin -periaatteen mukaan: koulut avataan lähiopetukseen ja harrastamaan pääsee jo alkukesästä. On oikeudenmukaista, että rajoitusten purku alkaa sieltä, missä on jouduttu kärsimään eniten.

On tärkeää, että alueille jätetään myös harkinnan varaa lähiopetukseen siirtyvien opiskelijoiden priorisoinnista. Maakuntien välille on syntynyt suuria eroja, paikoin toinen aste oli pitkään etäopetuksessa.

Reitti ulos koronasta on kuljettava kestävästi. Koronakriisi on selätetty vasta, kun olemme korjanneet sen hyvinvointi- ja oppimisvelan mitä rajoitukset ovat aiheuttaneet erityisesti pahimmilla epidemia-alueilla.

Lasten ja nuorten taakka on ollut kohtuuton

Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronatoimien seurauksista. Tie ulos koronasta tarkoittaa paitsi rajoitusten purkua, myös sen hyvinvointivelan korjaamista, joka rajoituksista on aiheutunut. Tarvitsemme lisäkäsiä ja kuuntelevia korvia koulujen arkeen heti.

Etäopetuksella on ollut vakava vaikutus lasten, nuorten ja opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Tämä koskee kaikkia koulutusasteita: enemmistö toisen asteen opiskelijoista on kokenut etäopiskelun henkisesti raskaaksi ja myös korkea-asteen opiskelijat kokevat uupumusta ja yksinäisyyttä.

Harrastukset tukevat nuoren itsetuntoa, hyviä kaverisuhteita ja mielenterveyttä.

Oikeus vapaa-aikaan koskee myös yli 12-vuotiaita

Harrastusten avaamista lapsille ja nuorille aikaistettiin alkuperäisestä suunnitelmasta. Nyt yli 12-vuotiaiden harrastamista on monin paikoin rajoitettu, mutta lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen oikeus vapaa-aikaan koskee myös heitä.

Mahdollisuus viettää kesälomaa kavereiden kanssa, turvallisten aikuisten tukemana ja ohjaamana, on poikkeuksellisen lukuvuoden jälkeen erittäin tärkeää.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat kokeneet kovia pandemian aikana. Jotta ala selviää ensi kesästä, sillä pitää olla näkymä tulevaan. Siksi viime viikolla sovittu kulttuurialan tukipaketti on merkittävä. Sen avulla yksinyrittäjät saavat tukea toimeentuloonsa ja tapahtumanjärjestäjät turvaa ensi kesän ja syksyn suunnitteluun.

On nojauduttava asiantuntijatietoon

Päätöksiä tehtäessä on nojauduttava vahvasti moniammatilliseen asiantuntijatietoon ja epidemian tehokkaaseen torjuntaan. Suomessa on otettava käyttöön kaikki saamamme rokote-erät ja testausmääriä lisättävä. Toukokuussa 2021 saadaan koronatodistukset kansalaisten käyttöön Omakanta-palvelun kautta.

Todistus sisältää tiedon rokotuksesta, sairastetusta koronasta tai negatiivisesta testituloksesta. Kesäkuun lopussa on tarkoitus ottaa käyttöön EU:n niin sanottu koronapassi, jolla pääsisi matkaamaan EU:n sisällä koronaturvallisesti.

Koronatilanne Suomen rajojen ulkopuolella on kriittinen, ja ihmisten liike rajojen yli on suurimpia riskejä taudin leviämiselle. Rajoille tarvitaan terveysturvallisuusmalli, jossa on huomioitu niin testaaminen, negatiiviset testitodistukset kuin karanteenit. Ja kuten sanoin jo viime syksynä: Suomi tarvitsee pandemialain.

Tarvitaan solidaarisuutta myös rajojen yli

Pandemia on ohi vasta, kun se on kaikkialla maailmassa hallinnassa. Siksi tarvitaan myös solidaarisuutta maiden välillä, tilanne esimerkiksi Intiassa on katastrofaalinen.

Pandemian hintalappu selviää kokonaisuudessaan vasta tulevina vuosina, mutta parasta talouspolitiikkaa nyt on nopeat ja osuvat koronatoimet. Ylireagointi maksaa maltaita ja löysäily ihmishenkiä, joten meidän on opittava navigoimaan aaltojen seassa.

Meidän on opeteltava elämään tämän viruksen kanssa, aivan kuten koko planeetta opettelee pärjäämään yhä nopeammin muuttuvan ilmaston ja köyhtyvän luonnon kanssa. Näitä kriisejä yhdistää se, että ne koskevat meitä kaikkia – ja jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa niiden kulkuun omilla valinnoillamme. Koronaturvallista vappua kaikkiin kupliin!

Mirka Soinikoski

kansanedustaja (vihr.) ja anestesialääkäri

Hämeenlinna