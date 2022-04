Mirka Soinikoski (vihr.): Rauha rakentuu vuoropuhelun kautta – Liikkeellä on myös muita kuin kotoperäisiä hämmentäjiä ja riidankylväjiä

Ihmiset ympäri maailmaa ovat protestoineet kaduilla ja toreilla Venäjän laajamittaista hyökkäystä vastaan vaatien rauhaa Ukrainaan. Hämeenlinnan torilla on tavattu 27.2. lähtien joka sunnuntai kello 12 ja kokoontumisia rauhan puolesta sovittiin jatkettavan siihen asti kunnes sota Ukrainassa loppuu.

Tein somepäivityksen kuvineen viime sunnuntain toritapaamisesta. Seuraavana yönä joku oli ilmiantanut sen valheellisesti ”yhteisönormeja rikkovana” eikä Facebookilla näytä olevan mitään kiirettä tarkistamaan tihutyöstä tehtyä reklamaatiota.

Kuvassa näkyi auringonkukkia, sini-keltaisia sävyjä ja paikallisia ihmisiä torilla. Tekstissä mainittiin juuri avatun Hämeenlinnan Ukraina-keskuksen siivoustalkoot ja avustustarvikkeiden keräys siellä. Aurinkoinen kuva ja asiallinen teksti olivat liikaa jollekin? Vielä enemmän hämmästyttää Facebookin viivyttely asian korjaamisessa.

Netin syvän päädyn masinoimat massapostitukset

Kansanedustajille tulee paljon viestejä, niistä suuri osa on asiallisia, mutta osa täysin asiattomia. Mukana on paljon niin sanotun netin syvän päädyn masinoimia massapostituksia, joissa identtisiä viestejä tulee eri tileiltä – joista osa selvästi tekaistuja. Tavoitteena lienee tukkia edustajien viestikanavat ja asiallisempi viestiliikenne.

Kovin tarkkanäköinen ei lukijan tarvinnut helmikuussa olla havaitakseen, että samaiset osoitteet, joista korona-aikana tulvi eniten huuhaata ja foliohattujen tehtailemia valeuutisia, siirtyivät pian Ukrainan sodan alun jälkeen tukemaan hyökkäystä ja levittämään trolliarmeijan suoltamaa propagandaa myös meillä Suomessa.

Myös muita kuin kotoperäisiä hämmentäjiä ja riidankylväjiä

Kannattaa siis pysähtyä ja panna merkille, että korona-ajan erimielisyyksiä viljelivät myös ihan muut tahot kuin kotoperäiset hämmentäjät ja riidankylväjät yksinään. Nyt jos koskaan on tarkistettava faktoja eri lähteistä ja suhtauduttava terveellä epäilyksellä kaikkeen tunteita nostattavaan ”uutisointiin” ja väitteisiin. Yhteiskuntarauha koostuu pienistä, jokapäiväisistä teoista ja valinnoista.

Hybridiuhasta ja -sodankäynnistä on puhuttu Krimin valtauksesta 2014 lähtien. Turvapaikanhakijoita käytettiin Euroopassa laajamittaisesti 2015 ja viimeisin operaatio nähtiin Puolan rajalla marraskuussa 2021 Valko-Venäjän suunnalta.

Vaaleihin vaikuttamista on nähty ainakin brexit-kansanäänestyksen ja Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä. Demokratiaa on pyritty heikentämään ja koettelemaan monin eri tavoin. Ensimmäistä kertaa sotaa käydään nyt laajasti myös bittimaailmassa, kun Ukrainan sodan aikana hyökkäyksiä ja liittoutumia on nähty myös kyberrintamalla.

Kylmähermoisille suosittelen Jessikka Aron kirjaa Putinin Trollit. Palkitussa kirjassa esitellään yksityiskohtaisesti Suomessa ja länsimaissa toteutettuja, Kremlin masinoimia ja hyväksymiä mustamaalausoperaatioita.

Ylen toimittajanakin työskennellyt Aro joutui juttusarjansa takia itse vuosien ajan vainoamisen kohteeksi.

Sisäinen turvallisuus perustuu ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian sekä hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen kaikessa yhteiskunnan toiminnassa.

Korjattavaa riittää meilläkin

Suomi on tutkitusti maailman turvallisin maa ja suomalaiset valittiin juuri viidennen kerran maailman onnellisimmaksi kansaksi. Siitä huolimatta korjattavaa riittää meilläkin, hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti Suomessakaan.

Yhteiskuntarauhaa turvataan arjen hyvien tekojen ja hyvän hallinnon keinoin. Nyt tarvitsemme vähemmän vastakkainasettelua ja ristiriitojen kärjistämistä, enemmän tosiasioiden tunnustamista ja rakentavia ratkaisuja kaiken kokoisiin konflikteihin – lisää yhteistyökykyä ja sovittelutaitoa eri areenoille.

Rauha rakentuu osallisuuden ja aidon vuoropuhelun kautta.

Mirka Soinikoski

hämeenlinnalainen kansanedustaja (vihr.) ja anestesialääkäri