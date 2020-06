Missä on huomio, muuttovoitossa vai huoltosuhteessa?

Varsin runsaasti niin lehdissä kuin somessa on kirjoitettu ja kommentoitu Hämeen ja Hämeenlinnan muuttovoitto tai -tappio lukemia niin yleisesti kuin kaupunki ja kuntakohtaisesti, mistä väkeä tulee ja minne menee.

Sen sijaan aika vähälle on jäänyt kaupungin ja myös ympäristökuntien huoltosuhteen tarkastelu. Rafael Hellsten on pariinkin kertaan ansiokkaasti ja konkreettisesti tuonut esille mistä ikäluokista väki lähtee ja mistä tulee. Oleellista on mikä tuon tilanteen ja kehityksen vaikutus on huoltosuhteeseen.

Jos tarkastelemme yli 30 000 asukkaan kaupunkeja niin Hämeenlinna sijoittuu niin nykytilanteen kuin pidemmän aikavälin kehitysennusteen suhteen selvästi sinne haasteellisempaan päähän. Nykyinen huoltosuhde 42 ja ennuste vuonna 2040 on 59. Kaiken kaikkiaan ennusteen mukaan vuonna 2040 Suomen nykyisistä kunnista 44 huoltosuhde olisi yli 100 eli kunnassa olisi eläkeläisiä enemmän kuin työikäisiä, mikä lienee mahdoton yhtälö käytännössä toimivan talouden kannalta.

Uusia asukkaita saatava

Tasapainoinen väestö- ja ikärakenne olisi ihanteellinen tilanne. Tällöin veroeuro voitaisiin jakaa tasaisesti ihmisten elinkaaren eri vaiheisiin päivähoidosta vanhusten hoitoon. Mitä tämä tarkoittaa Hämeenlinnan osalta? Se ei luonnollisesti tarkoita sitä, että eläkeläiset eivät olisi tervetulleita Hämeenlinnaan, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän tulee suunnitelmallisesti ja konkreettisin, kohdennetuin toimenpitein pyrkiä kasvattamaan nuorten ja työikäisten osuutta.

Meillä on kaksi selkeää kohderyhmää, joista voidaan suunnitelmallisesti saada uusia asukkaita eli pendelöijät/etätyöntekijät sekä toisaalta ammattikorkeakouluun tulevat opiskelijat. Voidaan hyvin ennakoida, että etätyön osuus tulee jatkossa ainakin jonkin verran lisääntymään. Olennaista on keitä nämä potentiaaliset tulijat ovat, mitä he lähtevät pakoon, mitä he arvostavat ja mistä toisaalta eivät halua luopua. Luonnollisesti näitä ihmisiä tavoittelee nyt moni kunta. Tarvitaan selvä suunnitelma, miten Hämeenlinna saa näistä merkittävän osan, mitä pitää tehdä, mitä toisaalta ei pidä tehdä ja miten tuoda näin syntyvä vetovoima esille.

Hamk lisää opiskelijapaikkoja mikä on hieno asia. Se tuo ainakin tilapäisesti uusia asukkaita käyttämään Hämeenlinnan palveluja. Oleellista olisi, että yhteistyössä Hamk, Linnan Kehitys ja kaupunki kykenisivät vaikuttamaan siihen, että entistä useampi Hamkista valmistuva voisi saada täältä työpaikan tai perustaisi yrityksen ehkä jopa tulevan kasvuyrityksen sillä kasvualojahan Hamkin tarjonnasta löytyy.

Jaakko Valpio

Puheenjohtaja

Hämeenlinnan Kansallisseura