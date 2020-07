Kaikille mökkiläisille tulisi antaa mahdollisuus muuttaa

Hämeenlinnan kaupunki on teettänyt selvityksen vapaa-ajan asumisesta, joka koskee eritoten ranta-alueita.

Hämeenlinnassa on noin 9000 vapaa-ajan asuntoa, joista noin puolet on hämeenlinnalaisten omistuksessa ja toinen puoli ulkopaikkakuntalaisten. Käytännössä tilanne on se, että hyvin monet haluaisivat muuttaa vapaa-ajan asuntonsa vakituiseksi asunnoksi.

Kaupungin taholta näyttää tilanne olevan se, että tutkimuksella virkakoneisto haluaa työkalun, jonka avulla se voisi ohjata ranta-asuttamista ja asuntojen käyttötarkoituksen muuttamista tavalla, jossa heidän mielestään kaupungin etu tulee olla etusijalla kuin myös se, että vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisen asumisen käyttöön vaikeutuu ”edullisuusvyöhykkeen” ulkopuolella.

Mielestäni tämä on väärä lähestymistapa. Asukkaiden etu täytyy olla ykkössijalla. Oikeutuksen epäilylle antaa se, että kaupungin virkamiesten suhtautumista on pidetty nuivana muutoksia kohtaan.

Mahdollisuus kaikille

Selvitys esiteltiin web-seminaarissa 27.5. Tämän jälkeen oli mahdollisuus tutustua ja kertoa mielipiteensä Hämeenlinnaan suunnitellusta ranta-asumisesta sähköisesti 17.6. mennessä.

Mielestäni on pakko kysyä, kun asia koskee tuhansia kaupungin ranta-alueiden mökkien omistajia, miten he voivat oikeasti ottaa kantaa asiaan saati hakea muutoksia, kun heille ei ole tiedotettu asiasta?

Ilmeisesti kaupunki ei odota eikä halua mitään hakemusten tulvaa.

Web-seminaarista jäi myös kuva. että kaupunki keskittyy ulkopuolelta tuleviin, mikä on tietysti hyvä asia, mutta kaupunkilaisia mökkien omistajia ei pidä unohtaa, sillä se johtaa eriarvoisuuteen.

Mielestäni ainoa oikeudenmukainen tapa ratkaista asia olisi antaa mahdollisuus muuttamiseen kaikille mökkien omistajille sekä kaavasta tai tonttien koosta riippumatta. Tämä olisi oikea Hämeenlinnan malli eikä tämä seminaarissa esitetty edullisuusvyöhyke Hämeenlinnan mallina.

Rakennusvalvontahan määrittelee, mitkä rakennukset täyttävät vakituisen asumisen kriteerit. Niiden mahdolliset korjaus- ja muutostyöt tuovat toimeliaisuutta entisiin maaseutupitäjiin sekä verotuloja kaupungille.

Uusia asukkaita mahtuu joukkoon

Maaseudun Tulevaisuus -lehti teki teetti taannoin tutkimuksen, jonka perusteella miljoona suomalaista haluaisi asua maalla.

Koronaepidemia osaltaan lisäsi tätä halukkuutta.

Lisäksi nykyisillä rakennuspaikoilla on jo vesi- ja viemäriasiat kunnossa, eikä niistä koidu kaupungille lisäkustannuksia toisin kuin kaupungissa rakennettaviin uusiin alueisiin.

On myös syytä muistaa, että monet ”mökit” ovat varustetasoltaan tasokkaampia kuin niin sanotut vanhat asumukset.

Summa summarum, kun lisäksi useiden mökkiteiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta, on merkillistä, ettei sinne mahtuisi joukkoon uusiakin asukkaita.

Kyösti Koskinen

Hauho