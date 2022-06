Nuorten siipiä ei katkota Hämeenlinnassa: Tavastia vastaa edelleen oppivelvollisten nuorten koulutuksesta

Nimimerkki Katkotaanko nuorilta siivet? (Häsa 21.6.22) ilmaisi huolensa hämeenlinnalaisten peruskoulunsa päättävien oppivelvollisten sijoittumisesta toisen asteen koulutukseen ja erityisesti Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA).

TUVA-koulutus oli ensimmäistä kertaa mukana toisen asteen yhteishaussa yhtenä hakukohteena. Hakijat saivat ilmaista yhteishaussa 7 hakutoivetta. TUVA oli monella hakijalla viimeinen hakutoive, useimmilla varmuuden vuoksi lisätty hakutoiveisiin. Ammattiopisto Tavastian TUVAan oli kaikkiaan 282 hakijaa, joista 27 asetti TUVAn ensimmäiseksi hakutoiveekseen.

TUVA-koulutukseen oli 35 aloituspaikkaa yhteishaussa. Aloituspaikkojen määrää ei saanut enää muuttaa hakuajan alkamisen jälkeen helmikuussa. Suurin osa TUVA-hakijoista pääsi ylemmille hakutoiveilleen.

Kun yhteishaun tulokset julkistettiin 16.6., ilmeni, että Hämeenlinnan peruskoulunsa päättävistä jäi kokonaan vaille opiskelupaikkaa 18 nuorta. Useimmat heistä olivat hakeneet lukioihin, mutta päättötodistus ei yltänyt keskiarvorajaan 7.0. Näille 18 hakijalle on lähetty heti 16.6. erillinen sähköposti ja hakulinkki uutta hakemusta varten TUVA-koulutukeen. Mikäli he ovat jättäneet hakemuksen, heidät tulemme valitsemaan koulutukseen 22.6. Näiden nuorten opinto-ohjaajia on myös tiedotettu asiasta.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia ei jätä alueen oppivelvollisia vaille opiskelupaikkaa. Olemme yhdessä Hämeenlinnan seudun peruskoulujen kanssa huolehtineet jo yli 10 vuotta perusopetuksen päättäneiden sijoittumisesta toisen asteen koulutukseen koulutustakuun hengessä.

Päivi Kortesniemi

opiskelijapalvelupäällikkö

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Heini Kujala

rehtori

Ammattiopisto Tavastia