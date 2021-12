Mielipide: Oikeusministeriö on ryhtynyt toimiin oikeudenkäyntikulujen hillitsemiseksi

Markku Uhari (HäSa 24.11.) ja asianajaja Pekka Romo (HäSa 7.12.) kirjoittivat riita-asioiden oikeudenkäyntien kalleudesta ja kestosta. Oikeusministeriössä jaetaan kirjoittajien huoli.

Tutkimusten mukaan riita-asioissa aiheutuu nykyääni kaksi kertaa enemmän oikeudenkäyntikuluja kuin vuonna 1995. Kehitys on huolestuttava, sillä se on todennäköisesti vähentänyt ihmisten ja yritysten halukkuutta saattaa riitojaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Oikeusvaltiossa jokaisella tulee olla aito mahdollisuus viedä riitansa tuomioistuimen ratkaistavaksi, kun siihen on aihetta.

Oikeusministeriö on ryhtynyt toimiin oikeudenkäyntikulujen hillitsemiseksi. Äskettäin on asetettu työryhmä valmistelemaan muun muassa säädösmuutokset, joiden nojalla tuomioistuin voisi nykyistä laajemmin oma-aloitteisesti poiketa siitä pääsäännöstä, että jutun hävinnyt velvoitetaan korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikulut täysimääräisinä.

Lisäksi oikeusministeriössä selvitetään, olisiko mahdollista luoda kevennetty oikeudenkäyntimenettely pienimpiä riita-asioita varten. Se voisi tehdä pienten riitojen tuomioistuinkäsittelystä nykyistä halvemman, erityisesti jos ihmiset ja yhteisöt voisivat ajaa asioitaan tuomioistuimessa itse.

Kasvu johtuu monista tekijöistä

Oikeudenkäyntikulujen kasvu johtuu monista tekijöistä. Mielipidekirjoituksissa mainittu oikeudenkäyntien keston pidentyminen tuskin kuitenkaan on pääasiallinen syy kulujen kasvulle. Oikeudenkäyntikulut aiheutuvat lähinnä oikeudenkäyntiavustajien toimenpiteistä, eikä niiden määrään juuri vaikuta se, kuinka pitkään esimerkiksi oikeuden istuntoa joudutaan odottamaan.

Oikeudenkäyntien pitkä kesto on kuitenkin todellinen ongelma. Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä on turvattu jo perustuslaissa.

Tuomioistuinten käsittelyajat ovat kasvaneet joissakin asiaryhmissä, mutta eivät kaikissa. Esimerkiksi käräjäoikeuksissa keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa kasvoi vuosien 2015–2020 aikana noin neljästä kuukaudesta reiluun viiteen kuukauteen. Samalla ajanjaksolla laajojen riita-asioiden käsittelyajoissa käräjäoikeuksissa tai hovioikeuksien keskimääräisissä käsittelyajoissa ei ole muutosta.

Osa tämänhetkisestä käräjäoikeuksien ruuhkautumisesta johtuu koronapandemiasta. Sen aiheuttamien ruuhkien purkamiseen on kuluvana vuonna osoitettu tuomioistuimille lisämäärärahoja yli 14 miljoonaa euroa.

Myös ensi vuodelle tuomioistuimille kohdennetaan käsittelyaikojen lyhentämiseen usean miljoonan euron lisärahoitus valtiontalouden vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Pelkkä lisärahoitus ei riitä

Tuomioistuinten ja laajemmin oikeudenhoidon voimavaroista huolehtiminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä ja alijäämäisen valtiontalouden oloissa on hyvin haastavaa. Pelkkä lisärahoitus ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan toimintatapojen ja rakenteiden uudistamista ja digitalisaation yhä tehokkaampaa hyödyntämistä.

Oikeusministeriö tarkastelee näitä oikeudenhoidon tuottamisen tekijöitä kokonaisuutena oikeudenhoidon selonteossa, jonka valmistelu on äskettäin aloitettu. Selonteossa laaditaan kattava tilannekuva oikeudenhoidon nykytilasta ja lähiajan kehityssuunnasta sekä ehdotetaan tarvittavia jatkotoimia.

Osana oikeudenhoidon selontekoa oikeusministeriö myös selvittää, millaisella perusrahoituksella ja mahdollisesti tarvittavilla lisäresursseilla käsittelyajat saadaan kohtuullisiksi kaikissa asiaryhmissä ja kaikissa tuomioistuimissa.

Antti Leinonen

osastopäällikkö, ylijohtaja

oikeusministeriö