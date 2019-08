Oikeusvaltio: vakuutus hyvän sään aikana

Onneksi meillä kaikkein tärkeimmät asiat ovat niin itsestäänselviä, ettei niitä tarvitse miettiä. Välillä on tietysti hyvä muistaa olla kiitollinen siitä, että on hengissä, toivottavasti kohtuullisen terve, on ilmaa jota voi...

