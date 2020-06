Onko rengasmonttu varasto vai kaatopaikka?

Matti Hietalan kirjoitus ’Paljon rengasmelua tyhjästä’ (HäSa 26.5.) vähättelee Iittalan Saviniemen rengasmontun täyttöä ja on ymmärrettävä toiminnan puolustuspuheeksi. Hietala käsitteli laajasti auton renkaiden muita ympäristövaikutuksia ja tulee siihen tulokseen, että rengasmonttu ei aiheuta tällaisia haittoja. Huomiotta jäävät kuitenkin useat periaatteelliset seikat.

Toimintaa kutsutaan maisemoinniksi, vaikka se aivan ilmeisesti on yrittäjän liiketoimintaan liittyvää välivarastointia. Jos renkaita ei rouhita tai niistä ei valmisteta räjäytysmattoja, niin on perustettu yksityinen kaatopaikka, jolla pitäisi olla ympäristöviranomaisten lupa. Suomessa maankäyttöä säätelee yleiskaava ja lainsäädäntö.

Iittalaan on rahdattu renkaita myös Virosta. Onko tähän ollut tuontilupa? Käytettyjen renkaiden vastaanotosta maksetaan kierrätysmaksu, joten ilmeisesti vastaanottaja on saanut korvauksen tuomistaan renkaista. Jos tämä on laillista, niin Suomi saattaa muodostua myös muiden jätteiden, joista muut maat haluavat eroon, loppusijoituspaikaksi.

Matti Seppälä

Iittala