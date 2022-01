Päivi Räsäsen (kd.) vaalimielipide: Kotihoidon on vastattava tarpeisiin – Ikäihmisille on turvattava oikeus hoivaan ja asumiseen lähellä omaisiaan

Lähihoitaja kertoi kirjeessään huolestaan, että kotihoito ei nykyisellään vastaa asiakkaan tarpeisiin. Yksilöllinen kotihoito on kadonnut, sillä hoitajilla ei ole enää mahdollisuutta palvella asiakkaita kuten moni heistä tahtoisi.

Kotihoidon piirissä asiakkaita on noin 200 000. Määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina Suomen väestön ikääntyessä.

Loppuvuodesta eduskunnan käsittelyyn saapuneen esityksen mukaan kotihoitoa olisi järjestettävä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan vuorokaudenajasta riippumatta.

Koti on paras paikka

Koti on paras paikka myös ikäihmiselle niin kauan, kun hän voi siellä turvallisesti elää. Tavoitteita on kuitenkin vaikea saavuttaa, jos hoitajia ei yksinkertaisesti ole.

Vanhustenhoidossa on puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa. Vanhusten kotihoidosta vastaavien kuntien mukaan ongelmana ei tähänkään asti ole ollut haluttomuus toteuttaa palveluita vaan se, että henkilöstöä ei ole tarpeeksi. Tämä on jo kansallisesti kriittinen asia, joka on ratkaistava.

Terveydenhuoltohenkilökunnasta moni suunnittelee alanvaihtoa. Saamassani kirjeessä lähihoitaja kertoi, ettei enää jaksa tehdä työtään. Vajaalla henkilöstöllä työtä ei voi tehdä kunnolla.

Huoli vanhusten turvallisuudesta

Hoitajat ovat yhä enemmän huolissaan paitsi omasta, myös hoitamiensa vanhusten turvallisuudesta. Hoitajien huonot palkat ja työn rasittavuus ovat suurimpia syitä hoitajien siirtymiseen muihin töihin.

Tällä hetkellä yli 70 000 sote-ammattilaista työskentelee muualla kuin koulutuksensa mukaisissa töissä. Hoitotyön veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi tarvitaan parempaa johtajuutta, lisää tekijöitä ja vahvempaa arvostusta, mikä näkyy myös tilipussissa.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esitti jo tämän vuoden vaihtoehtobudjetissa 500 miljoonan euron panostusta sote-henkilöstön pulan ratkaisemiseksi.

Hoitajia töihin eläkkeeltä

Yhtenä nopeasti toteutettavana keinona ehdotan eläkkeellä olevien hoitajien osaamisen hyödyntämistä. Eläkkeellä olevia sote-ammattilaisia voitaisiin kannustaa tekemään halutessaan joustavasti työtä erityisellä veroedulla. Moni eläkkeellä oleva hoitaja on ilmaissut halunsa tehdä osa-aikatyötä, jos se olisi myös taloudellisesti kannattavaa.

Samoin omaishoitoa on järkevää lisätä sekä tukijärjestelmiä kehittämällä että vapauttamalla omaishoidontuki veroista. Monen omaishoitajan jaksaminen on ollut äärirajoilla korona-aikana.

Vapaita ei ole pystytty pitämään ja päivätoiminta on ollut tauolla. Omaishoito on yhteiskunnallisesti taloudellisin ja usein sekä hoidettavalle että hoitajalle inhimillisin hoitomuoto.

“Meidät erotettiin toisistamme kuin koirat”

Julkisuudessa on puhuttanut tapaus, jossa 73 avioliittovuoden jälkeen Veikko ja Siiri joutuivat eroon, kun toinen puolisoista ei päässyt samaan hoitokotiin. ”Meidät erotettiin toisistamme kuin koirat”, Veikko oli todennut.

Tarina sai valtakunnallisen kohun jälkeen onnellisen käänteen. Avin päätöksellä hoitokoti sai lisäpaikan, ja Veikko on nyt voinut muuttaa vaimonsa luo.

Monissa kunnissa pelätään, että tulevat hyvinvointialueet siirtelevät palveluasumisen asiakkaita ympäri hyvinvointialuetta sinne, missä vapaita paikkoja kulloinkin sattuu olemaan. Asumispalveluiden keskittäminen suuriin yksiköihin tarkoittaisi monen kohdalla siirtoa kauas omaisista.

Oikeus hoivaan lähellä omaisia

Ikäihmisille on turvattava oikeus hoivaan ja asumiseen lähellä omaisiaan. Sote-uudistuksessa on painotettu terveyspalveluiden säilymistä lähipalveluina, mutta tärkeää on sosiaalipalveluissa myös taata palveluasumisen säilyminen omalla kotiseudulla.

Vanhuspalveluiden parantaminen maksaa, mutta kustannuksista huolehtiminen on kunniavelvollisuutemme. Ikäihmiset ansaitsevat yksilöllisen tarpeensa mukaista laadukasta hoivaa.

Päivi Räsänen

kansanedustaja (kd.) ja aluevaaliehdokas

Riihimäki