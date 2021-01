Nyt puhuu vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi: Hattula on muutakin kuin n-kirjaimia – Kuntaan on saatava lisää elinvoimaa

Viikolla uutisoitiin näkyvästi Hattulan mainostolpan kirjoitusvirheestä. Mainoslakanaan oli ilmestynyt ylimääräinen n-kirjain, mutta ketteränä kykenimme senkin korjaamaan. Samalla saimme runsaasti lisähuomiota – kiitos! Toivottavasti uusia yrittäjiäkin teollisuusalueelle saapuu.

Paljon muutakin on Hattulassa tapahtunut ja moni vastaantulija on kysynyt, miten kunnassa voidaan? Olen vastannut, että paljon paremmin kuin julkisuudesta voisi päätellä.

Useimmat asiat ovat vallan mainiosti

Useimmat asiat ovat Hattulassa vallan mainiosti. Esimerkiksi koulu-, vapaa-aika- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laadultaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä. Toki terveyspalveluissa on ollut melkoista ruuhkaa.

Hattulan perushaaste, kuten niin monella kunnalla, on menojen liian nopea kasvu tuloihin nähden. Loputtomiin ei tällä menolla nykytason mukaisia palveluita kyetä ylläpitämään. Koronavuosi ja valtion tuki ovat väliaikaisesti parantaneet kunnan taloustilannetta. Jossain vaiheessa tilanne taas ”normalisoituu” ja herätys voi olla kylmä.

Monesti me hattulalaiset kerromme, miten erinomaisella paikalla kuntamme sijaitsee. Eihän meillä pitäisi olla mitään hätää, kaikkihan tänne löytävät. Tästä huolimatta kunnan elinvoimaa kuvaavat mittarit eivät osoita oikeaan suuntaan.

Hiipuva suunta ei voi jatkua

Hattulan väkiluku on ollut laskusuunnassa useita vuosia. Rakentaminen hiipuu, lupahakemuksia on nykyään noin 30 prosenttia vähemmän kuin 2000-luvun alkupuolella. Hattulan asuntotarjonta on puutteellinen.

Uudet yrityksetkään eivät ole viime vuosina aktiivisesti ovelle koputelleet ja vajaa vuosi sitten julkaistussa yrittäjäbarometrissa Hattula sai heikon arvosanan. Barometrin mukaan kunnan toiminnassa on parantamisen varaa.

Näin ei voi jatkua. Kunnan elinvoimakehitykseen on saatava muutos eli lisää asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja. Itsestään ne eivät kuitenkaan Hattulaan tule, vaan niitä on aktiivisesti etsittävä. Tämä edellyttää ulospäin suuntautumista ja kontaktien hakemista sekä oikeaa markkinointiasennetta.

Perusajatuksena elinvoiman lisääminen

Viime vuonna voimaan tulleen uuden organisaation perusajatus on kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen. Uuden elinvoimatoimialan tehtävä on pitää silmät ja korvat auki mahdollisuuksille, joita maailma on täynnä, mutta ne eivät Hattulaan itsestään löydä. Jonkun pitää ne tänne ohjata ja houkutella.

Organisaatiouudistusta on arvosteltu julkisuudessa ja olen kerta toisensa jälkeen joutunut oikaisemaan tahallisia ja tahattomia väärinymmärryksiä, mutta en enää tuohon asiaan puutu. Se on historiaa. Hattulassa on keskityttävä tulevaisuuteen, koska ratkaisut ovat siellä.

Mikäli haluamme jatkossakin päättää omista asioistamme ja edetä tulevaisuuteen luottavaisin mielin, meidän on muututtava. Meidän on erottauduttava myönteisesti tai hukumme kuihtuvaan harmaaseen kuntamassaan.

Päätöksenteon sujuvuus luo uskoa

Hattulan toimielinten päätöksenteko on onneksi ollut viime aikoina sujuvaa ja se luo uskoa tulevaisuuteen. Talouden tasapainotuksen ensimmäisestä vaiheesta ja kuluvan vuoden talousarviosta päätettiin selkeän yksimielisyyden vallitessa.

Myös uuden koulurakennuksen rakentamisesta päätettiin. Tehostetun palveluyksikön rakentamisen hankkeesta päätetään lähitulevaisuudessa. Monia pitkään toivelistalla olleita kuntalaisten elämää parantavia asioita sovittiin talousarviossa. Hattulassa on siis laaja yhteisymmärrys, mutta muuttuakin pitää.

Tärkein muutos tapahtuu ”korvien välissä”. Kunnan johtoryhmän ja luottamushenkilöiden kesken on puhuttu paljon siitä, että menestyäkseen Hattulassa pitää olla muun muassa vahva palvelukulttuuri. Se vaatii ajallisia ja laadullisia palvelulupauksia esimerkiksi rakennuslupaprosessissa. Pitää olla mittareita, joilla seurataan toiminnan tuloksia.

Kunnan johtaminen on yhteispeliä

Kunnan johtaminen on viranhaltijoiden ja kuntalaisia edustavien luottamushenkilöiden yhteispeliä. Viranhaltijat pitävät luottamushenkilöt tietoisena siitä, mitä kunnassa tehdään, milloin ja miten. Ei siinä ole sijaa keskinäiselle riitelylle. Mikäli joku haluaa tapella, sen voi tehdä ”toisessa kaukalossa”.

Mikäli Hattula haluaa menestyä, mitä me ehdottomasti haluamme, pitää uskaltaa muuttua. Pitää poistaa tarpeettomat kehityksen esteet ja tehdä asioita mahdolliseksi.

Pitää uskaltaa tunnistaa ja tunnustaa tosiasiat sekä katsoa eteenpäin. Pitää ottaa myös palaute vastaan ja muuttua oppivaksi organisaatioksi. Hattulalla on hyvät kortit ja nyt mainostolpassakin oikeat kirjaimet, mutta meidän pitää pelata yhdessä.

Pekka Järvi

vs. kunnanjohtaja

entinen PSPR:n komentaja ja Päivölän opiston rehtori

Hattula

