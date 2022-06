Mielipide: Pitäkää kiinni omista ateria- ja puhtauspalveluista - Ulkoistaminen vie vallan pois päättäjien käsistä

Tukipalvelujen hyvinvointialueelle siirtyminen lähestyy päivä päivältä. Nyt on noussut esiin monta huolen aihetta. Valmistelut siirtoihin ovat alueittain eri tasolla ja aika tulee vastaan.

Kuntalaisten tärkeimpiin palveluihin kuuluu ateriapalvelut sekä puhtaanapitopalvelut. Paras ammattitaito tähän löytyy alansa ammattilaisilta, jotka ovat työskennelleet kunnan palveluksissa ja tuntevat suurimman osan asiakkaista. Nämä ammattilaiset hoitavat työnsä hyvin ja palvelee kuntalaisia tuomalla turvaa, että työskentelytilat pysyvät puhtaana ja terveellinen ja maittava ateria tarjotaan päivittäin.

Miten käy jatkossa?

Monta kysymystä, muttei ei varsinaisia vastauksia tai sitten tulee ikävä ilmoitus työntekijöille ”Ateria- ja puhtauspalvelut kilpailutetaan!”

Miettikää miltä se tuntusi omalle kohdalle. Aina tämä ammattiala saa pelätä tuota ilmoitusta.

Missä työskentelen jatkossa? Mikä on työmäärä ja mikä on palkka? Nyt jo taistellaan työehtosopimukseen parempaa palkkaa. Nämä ammattilaiset ovat matalapalkkaisia työntekijöitä ja palkalla pitäisi tulla toimeen. Ei vaan tule. Ruoka, sähkö ja polttoaineet ovat muun muassa kallistuneet hurjaa vaihtua.

Kauhulla luen uutisia melkein viikoittain, kun kuntapäättäjät ovat alkaneet valmistelemaan sekä tekemään päätöksiä kilpailuttaa ateria- ja puhtauspalvelut osittain tai kokonaan.

Tietävätkö he aidosti mihin nämä päätökset voivat pahimmillaan johtaa?

Ulkoistaminen vie vallan pois päättäjien käsistä ja nostaa palveluiden hintoja voitontavoittelun vuoksi. Ulkoistaminen kurjistaa työntekijöiden asemaa ja heikentää palveluiden laatua, koska voittoja yritetään saavuttaa teettämällä työt halvemmalla ja nopeammin. Ei ole reilua niistää 1800 euroa ansaitsevien palkoista yrityksen omistajien tilipussin liihottamiseksi.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on tehnyt oppaan siitä mitä pitäisi tietää, jos suunnitellaan kunnallistenpalvelujen yhtiöittämistä ja ulkoistamista. Oppaassa nostetaan esille, että kuntien oman työn kehittäminen on parempi vaihtoehto kuin ostopalveluiden käyttö. Kuntien omassa työssä kaikki raha käytetään palveluntuottamiseen, ostopalveluissa osa hinnasta päätyy ulkopuolisen yrityksen voitoksi.

Puhtauspalvelut ovat usein esimerkkinä toiminnosta, joka voi helposti ulkoista ja säästää kustannuksista. Monet ajattelevat noin, mutta se ei pidä paikkaansa.

Yksityinen vaatii, että siivoustyöt tehdään tiukemmalla aikamäärällä ja se karkottaa tämän alan ammattilaisia, koska työn suorittaminen on raskasta ja on mahdotonta tehdä työnsä hyvin. Henkilöstöpulaa on jo nyt havaittavissa.

Monesti myös unohdetaan, että palvelua on ylläpidettävä huoltovarmuuden näkökulmasta sekä siltä varalta, että yritys ajautuu konkurssiin. Mikä taho hoitaa tämän varajärjestelyn ja millä rahoituksella?

Ostopalvelu sopimuksella rajataan tiukasti, mitä velvollisuuksia yrityksellä on. Tällöin voi käydä niin, että tarvittavan työnmäärä yllättäen voi kasvaa. Tämä on silloin kunnan ongelma, yritystä sitoo ainoastaan kunnan kanssa tehty sopimus ja kirjatut tuotannon määrät.

Ulkoistaminen vaikuttaa miltei aina työntekijöihin sekä palveluiden käyttäjiin. Tämän vuoksi on todella tärkeää arvioida tarkkaan vaikutukset ennen kuin päätöksiä ruvetaan tekemään.

Mäntsälän kunta palautti ruoka- ja siivouspalvelut omaksi työksi heinäkuussa 2022, koska oma tuotanto todettiin kustannustehokkaammaksi, joustavammaksi ja helpottavammaksi hallita toteutuvaa palvelua. Näiden julkisten alojen ammattilaisten sitoutumiselle ei ole laskettu hintaa, arvo huomataan yleensä vasta kun se menetetään. Hätiköidyllä päätöksellä voi olla kauaskantoiset seuraukset.

Virpi Matikainen

Ammattialatoiminnan asiantuntia JHL ry