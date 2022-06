Poliisin toiminta hämmästytti Biker Meetingiin osallistujia Aulangolla ­-Toivomme suhteellisuudentajua

Hämeenlinnassa järjestettiin Biker Meeting 21.5. Scandic Aulangon tiloissa. Biker Meeting on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä MC/MCC-kerhoille tarkoitettu tapahtuma, jossa käydään läpi ajankohtaisia aiheita moottoripyöräilyyn ja kerhotoimintaan liittyen sekä tavataan tuttuja. Osallistujia on lähes kaikista Suomessa vaikuttavista moottoripyöräkerhoista ja tapahtuma on tärkeä Biker-kultuurin ja yhteishengen kannalta. Kerholaisista suurin osa ajaa Harley Davidson-merkkisillä moottoripyörillä sekä käyttää kulttuurin...

