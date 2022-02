Mielipide: Postinkin tulee pyrkiä lähipalveluun - Hauholla pitäisi olla toimipiste

Postin toiminnasta on viime vuonna tullut ennätysmäärä valituksia (HäSa 26.1). Lisäksi hauholaisia on puhuttanut postikonttorin puuttuminen.

Vuoden 2012 postiasetuksen mukaan toimipisteet oli sijoitettava niin, että vähintään 82 prosentilla käyttäjistä postin toimipisteen etäisyys vakituisesta asunnosta on enintään kolme kilometriä. Vuonna 2017 tämä pyyhkäistiin pois uudella asetuksella, minkä mukaan jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi toimipiste, etäisyyksistä ja asukasmääristä välittämättä.

Postilähetykseni tulee Hätilän postipisteeseen, vaikka naapurikuntien postikonttorit ovat jonkin verran lähempänä. Ajokilometrejä edestakaiselle postimatkalle kertyy 90 kilometriä.

Vuoden vaihteen aikaan jouduin kaikkiaan viisi kertaa hakemaan postista pakettia. Autoni kulkee bensiinillä, joten postin haku rasittaa paitsi kukkaroa myös ilmastoa. Pakettiliikennettä on parannettu lisäämällä lokerikkoja, mutta esimerkiksi EU:n ulkopuolelta lähetetyt paketit on noudettava henkilökohtaisesti.

“Ennen kaikkea julkinen palvelulaitos”

Myös tullin pakettipalvelussa on parannettavaa. Tullattavasta paketista on vastaanottajan tehtävä tulliselvitys ja tarvittaessa maksettava postille lisämaksu. Jos vastaanottaja ei ole tietoinen paketin sisällöstä ja sen arvosta, vastaanottajaa neuvotaan ottamaan yhteyttä lähettäjään. Nämä tiedot on lähetettäessä kirjoitettu pakettiin liimattuun tullilomakkeeseen, mistä tulli voisi ne lukea.

Postin palvelu on ollut yleensä ystävällistä ja palveluhenkistä. Hauhonkin suhteen on nykyistä postiasetusta noudatettu jopa kaksinkertaisesti. Onhan Hämeenlinnan kaupunkialueella kaksikin toimipistettä.

Vaikka posti toimii liikelaitoksena, on se ennen kaikkea julkinen palvelulaitos. Väärin kohdistetut säästötoimet aiheuttavat haittaa yhteiskunnan toimivuudelle. Postin toimipisteiden sijoittelussa tulisi ottaa huomioon etäisyydet ja väestömäärät. Hauhon kokoluokkaa olevissa väestökeskittymässä tulee olla postin toimipiste.

Tapio Innamaa

Hauho