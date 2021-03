Hämeenlinnan kiivas pysäköintikeskustelu jatkuu: Pysäköinnin on helpotettava arkea

Hämeenlinnan nykyinen poliittinen johto esitti mielipidekirjoituksessaan (HäSa 12.3.) pysäköintiyhtiöön liittyviä väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.

Kirjoituksessa väitettiin muun muassa, että pysäköintiyhtiön ”merkitys on ennen kaikkea siinä, että pysäköinnin kustannukset on voitu kohdentaa ja tehdä läpinäkyviksi. Muussa tapauksessa samat kustannukset maksettaisiin kaikkien kaupunkilaisten verovaroin.” ja ”Pysäköinnin hinnoittelussa noudatetaan käyttäjä maksaa -periaatetta.”

Kustannukset eivät ole läpinäkyviä

Väite siitä, että pysäköinnin kustannukset olisivat läpinäkyvät, ei ole totta. Pysäköintiyhtiö ei nimittäin avaa tulo- ja rahoitusrakennettaan riittävällä tarkkuustasolla. Tällainen salailu piilottaa verorahojen käyttöä ja mahdollistaa johdon harhaanjohtavan viestinnän. Se myös estää yhtiön tervehdyttämistä.

Kaikki veronmaksajat joutuvat parkkitalojen maksumiehiksi, vaikka toisin väitettäisiin. Laitospysäköintiä on rakennettu yksinkertaisesti liian paljon ja liian kalliilla. Paikkoja on niin paljon, että jokainen Hämeenlinnan liikennekäytössä olevasta yli 36 000 henkilöautosta voisi pysäköidä laitoksiin tunniksi joka ikinen päivä.

Veronmaksajilla on pysäköintiyhtiössä kiinni pääomina ja takauksina jo noin 27 miljoonaa euroa. Totuus myös on, että Kaivoparkkia, Keinuparkkia ja Pööliä ei tulla ikinä maksamaan niiden pysäköinti- ja velvoitepaikkatuloilla. Loppu katetaan kaikkien kaupunkilaisten verovaroin.

Hämeenlinnan Pysäköinti oy elää laina-ajalla

Pysäköintiyhtiö elää nyt laina-ajalla. Sen poisto-ohjelma ja lainanlyhennykset ovat erittäin takapainotteiset. Yhtiö selviää maksuistaan vielä jonkin aikaa, koska se on saanut kaupungilta pääomia ja velvoitepaikkamaksuja. Kun ne on lähivuosina syöty, yhtiön pitäisi elää pysäköinnistä, jonka tulot eivät riitä lähimainkaan käyttö- ja lainanhoitomenoihin.

Samaan aikaan poistot Kaivo- ja Keinuparkista kaksinkertaistuvat vuoteen 2022 ja kolminkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä. Yli puolet yhtiön yli 20 miljoonan euron lainoista erääntyy kerralla vasta 2030-luvun loppupuolella. Yhtiön rahat loppuvat paljon ennen sitä.

Samoja virheitä on toistettu jatkuvasti

Jokaisen pysäköintilaitoksen kohdalla on tehty samat virheet. Suunnitteluvaiheessa laitosten käyttöasteiden ja tulojen kasvuvauhtia on liioiteltu. On jopa väitetty, että tilat loppuisivat kesken. Puolet pienemmästä Pöölin ykkösvaiheestakin väitettiin, että sen paikat loppuisivat vuonna 2023.

Pöölissä kohtaavatkin kaikki kuviteltavissa olevat arviointivirheet. Asemanrannan maankäyttösopimus oli suora tulonsiirto veronmaksajilta kaavan edunsaajalle. Sopimuksessa kaupunki lupasi maksaa puolet velvoitepaikkojen kustannuksista. Se siitä ”käyttäjä maksaa” -periaatteesta. Lisäksi käytetty konsultti mitoitti laitoksen tuplasti liian suureksi. Kaupunki onkin vuodesta 2017 kaatanut Pööliin jo yli 7 miljoonaa euroa yhteisiä rahoja.

Pööli on pykätty väärien oletusten varaan

Koko Pööli rakennettiin väärien oletusten varaan. Suurin virhe oli kuvitella, että pendelöijät maksaisivat laitoksen. Heille kelpaa vaatimatonkin parkkipaikka, kunhan se on edullinen.

Uuden valtuuston tuleekin avata pysäköintiyhtiön talous perusteellisesti ja korvata kaupungin kehittymistä estävä pysäköintistrategia uudella, yritysten ja asukkaiden arkea helpottavalla ja tukevalla strategialla.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta:

Lulu Ranne, Teppo Turja, Vesa Mäkinen, Jani Koivusaari, Antero Niemelä ja Jonni Levaniemi (varavaltuutettu)

Lisää aiheesta: Pysäköinti Hämeenlinnan juna-aseman seudulla halpenee hieman – Pysäköintiyhtiö sanoo kuulleensa pendelöijien toiveita (18.3.2021)

Myllykankaan (sd.), Raution (kok.) ja Vesalan (sd.) vastaus: Autoille tarvitaan pysäköintipaikkoja Auto on tärkeä osa yhteiskunnan toimivuutta, nyt ja tulevaisuudessa. Meillä Hämeenlinnassa se on erityisen tärkeä, pelkällä joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä ei laajassa kaupungissamme kaikkea liikkumistarvetta pystytä koskaan ratkaisemaan. Autoilla ajetaan keskimäärin 52 km vuorokaudessa (TM 9.3.2018) ja tähän kuluu aikaa noin puolitoista tuntia. Muun ajan ajoneuvot ovat pysäköitynä. Siten pysäköintitilaa tulee löytää kaupungin 36 000 ajoneuvolle 22,5 tuntia vuorokaudessa, samoin naapurikunnista tulee autoja päivittäin, myös asemanseudulle. On osa kaupunkisuunnittelua Pysäköinti on osa kaupunkisuunnittelua ja liikennejärjestelyjä ja pitää lain mukaan ratkaista asemakaavoituksessa. Kaupunki saa paljon yhteydenottoja tonttien liian vähäisistä pysäköintipaikoista. Samalla vaaditaan lisää pysäköintipaikkoja yleisille alueille. Yksikään asuntorakentaja ei ole kuitenkaan vuosikausiin markkinaehtoisesti rakentanut yhtään ylimääräistä autopaikkaa kaavavelvoitteen lisäksi. Velvoitemaksulla siis varmistetaan, että rakennusliikkeet osallistuvat yleisen laitoksen rahoittamiseen. Asemanranta perustuu pysäköintilaitokseen Asemanranta perustuu pysäköintilaitoksen toteuttamiseen. Autopaikkatarpeessa huomioitiin sekä alueen asukkaiden että junailijoiden tarvitsemat paikat. Asemanranta kehittyy erinomaisesti, lisää taloja on tulossa, ja ne tarvitsevat autopaikkansa. Ratkaisu perustuu siis vuoropysäköintiin. Samalla paikalla pysäköi yöllä asukas ja päivällä työntekijä tai junamatkustaja. Tällöin paikkoja tarvitaan huomattavasti vähemmän, mikä vähentää kaikille käyttäjille koituvia kustannuksia. Perusteet tälle on kuvattu asemakaavan selostuksessa sekä pysäköintiohjelmassa. Kaikki päätökset on tehty demokraattisesti Muutama huomio vielä: Uunituore pysäköintiyhtiön tulos ja tase 2020 on julkaistu yhtiön nettisivuilla. Pysäköintiyhtiö on 100-prosenttisesti kaupungin työkalu – yhtiö voitaisiin purkaa koska hyvänsä ja sen velat ja velvoitteet olisivat suoraan kaupungin taseessa.

Pääomitus vähentää lainoitustarvetta ja on viisasta omistajapolitiikkaa. Kaikki pysäköintipäätökset on tehty demokraattisesti, valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnassa. Kustannukset halutaan jakaa oikeudenmukaisesti, niin että se joka hyötyy, maksaa. Sari Myllykangas

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Pasi Vesala

kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja (sd.)

