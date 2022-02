Sanni Grahn-Laasonen (kok.): Sodalla voi olla syvät vaikutukset talouteen – Edessä on epävarmuutta, energian hinta on valmiiksi korkealla

Eurooppa heräsi sotaan, jonka ei hetki sitten ajateltu olevan todennäköinen aikanamme, vaikka merkkejä oli, koko ajan oli.

Suomeen ei kohdistu suoraa uhkaa, mutta Venäjän raaka hyökkäys on hyökkäys koko Euroopan vakautta kohtaan. Turvallisuustilanne on heikentynyt oleellisesti.

Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja itsenäisen valtion suvereniteettia. Se on aggressiivista, arvaamatonta ja ehdottoman tuomittavaa.

Myötätuntomme on ukrainalaisten luona, ja Suomi osana Euroopan unionia reagoi välittömästi. Ukrainalle on tarjottava kaikki mahdollinen järjestettävissä oleva tuki. Se koskee niin humanitaarista ja taloudellista apua kuin puolustusmateriaaliakin.

Tarvitaan myös erittäin kovat, aidosti vaikuttavat pakotteet. Suomen tulee edistää tätä linjaa.

Raaka hyökkäys luo epävarmuutta

Venäjän raaka, laajamittainen sotilaallinen hyökkäys lisää myös epävarmuutta maailmanmarkkinoilla. Edessä ovat vaikeat ajat. Talouskasvu hiipuu odotettua nopeammin, ja pakotteet iskevät kohteensa lisäksi myös niiden asettajiin. Se hinta on tietenkin maksettava, ei kahta sanaa.

Etenkin Keski-Euroopan riippuvuus venäläisestä kaasusta on jarruttanut pakotteiden koventamista. Saksan ”energiewende” ja irtautuminen ydinvoimasta on ollut karmaiseva epäonnistuminen niin ilmasto- kuin turvallisuuspoliittisesti.

Suomen energiaratkaisut ovat irrottaneet meitä tuontiriippuvuudesta ja naapuristamme. Olkiluoto 3 valmistuu lopulta kriittisen tärkeällä hetkellä ja nostaa Suomen sähköntuotannon liki omavaraiseksi. Suomi on aktiivisesti pitänyt yllä ja kehittänyt huoltovarmuuttaan.

Hintojen kallistumiseen joudutaan varautumaan

Kuluttajahintojen kallistumiseen joudutaan yhä varautumaan samaan aikaan, kun talouskasvu hiipuu. Huolemme julkisen sektorin velkaantumisesta ja työllisyystoimien uupumisesta on perustunut juuri siihen, ettemme olisi niin alttiita globaaleille, meistä riippumattomille odottamattomille kriiseille ja heilahduksille.

Kriiseihin on varauduttava hoitamalla taloutta hyvin hyvän sään aikana. Velka heikentää liikkumatilaa.

Sota Ukrainassa osuu hetkeen, jolloin energian hinta on Suomessakin jo valmiiksi korkealla. Geopoliittinen tilanne, epävarmuus ja pakotteet tulevat tätä kierrettä syventämään. Asiantuntijoiden ennustavat, että sodalla voi olla suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia talouteen.

Ostovoiman vahvistaminen on ajankohtaista

Jo ennen mustaa viikkoa ihmisten arjen kallistuminen näkyi bensatankilla, sähkölaskussa ja ruokakaupassa. Eduskunnassa viime viikolla esittämämme keinot suomalaisten ostovoiman vahvistamiseksi ovat ajankohtaisia yhä tänään.

Esitimme veroratkaisuja, kuten työn ja eläkkeiden verotuksen keventämistä ja kotitalouksien sähköveron väliaikaista alentamista, puhtaan energian investointien vauhdittamista ja raskaan liikenteen ammattidieseliä. Vakavaan huoleen kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuudesta ja maatalouden kannattavuudesta on vastattava heti.

Huomio on perimmäisissä kysymyksissä

Edessä on epävarmuutta ja huomio on perimmäisissä kysymyksissä, Euroopan turvallisuudessa. Vaikka Suomeen ei kohdistu suoraa uhkaa, on oltava herkkänä, yhtenäisinä ja kyettävä reagoimaan. Suomella itsenäisenä maana on vahva oma varautuminen, puolustuskyky ja harkinta turvallisuuspoliittisista ratkaisuistaan omissa käsissään.

Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta, ja jos liittymiselle olivatkin vahvat perusteet jo ennen, ne ovat yhä vahvemmat tänään. Jäsenyyden ehtona oleva kansan enemmistön tuki on viime päivinä vahvistunut.

Sanni Grahn-Laasonen

hämäläinen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja (kok.)