Sanni Grahn-Laasonen (kok.): Täyttä elämää myös yli 70-vuotiaille

Mitä pidempään joudumme viruskurimuksessa elämään, sitä kyseenalaisempi on yli 70-vuotiaiden ”karanteeni”. Mitä onkaan ihmisarvoinen elämä?

Suomalaiset ovat onnistuneet koronaviruksen rajoittamisessa moneen muuhun maahan verraten hyvin. Siitä voimme kiittää korkeaa velvollisuudentuntoa, hyvin ajoitettuja päätöksiä, yhteiskunnassa vallitsevaa luottamusta ja varmasti osin harvaanasutun maamme kansanluontoakin: meille toisten ihmisten välttely ei ole niin vaikeaa kuin monissa muissa kulttuureissa.

Vaara ei poistu pitkään aikaan

Kurja tosiasia on, ettei viruksen vaara poistu keskuudestamme vielä pitkään aikaan. Rokotetta odotetaan aikaisintaan ensi vuonna. Ei ole mahdollista, että elämme liki suljettua elämää niin kauan. Rajoitustoimien maksaessa kansantaloudellemme arviolta 1,2 miljardia euroa viikossa hyvinvointivaltiostamme ei olisi silloin enää paljoa jäljellä. Sen lisäksi kriisillä on inhimillinen hintansa, joka kasvaa joka viikko.

Siksi yhteiskuntaa on hiljalleen avattava, kouluun palattava, koitettava elää uudessa kahden metrin turvavälien maailmassa yhdessä ihmisiksi.

Eristys ei ole täyttä elämää

Eniten kannan murhetta yli 70-vuotiaista, joille koronan riski on suurin. Hyvin moni heistä asuu vieläpä yksin. Elämä eristyksessä ei ole täyttä elämää.

Eivätkä yli 70-vuotiaat ole mikään yhteen niputettavissa oleva ryhmä! Jos on juuri 70 täyttänyt vireä, ulkoileva, harrastava, ansaituista eläkepäivistä nautiskeleva aktiivinen kansalainen, ei välttämättä pidä siitä, että tulee kohdelluksi hoivan kohteena.

Vaikka rajoituksilla suojellaan elämää, ne pitää osata suhteuttaa. Kylmä fakta on, että korona myös kasvattaa terveysvelkaa. Lääkäriaikoja, kontrolleja ja kiireettömiä leikkauksia on peruttu. Onneksi tästä on jo peruutettu. Nyt on tärkeä saada läpi viesti, että lääkäriin saa ja pitää mennä myös korona-aikana.

Kuntoutuspalvelut ja kontaktit

Monien ikääntyneiden toimintakyky heikkenee, kun kuntoutuspalvelut ovat tauolla ja elämäniloa ylläpitävät sosiaaliset kontaktit vähäisiä.

Eduskunnassa olemme ehdottaneet hallitukselle ikääntyvän väestön elämänlaadun parantamiseksi monia toimia, mm. kotitalousvähennyksen laajentamista ja palveluseteleitä, jotta kotiin voisi tilata esimerkiksi kauppakassin, lääkkeitä, kuntoutusta, liikuntaa tai vaikkapa digiapua etäyhteyksien saamiseksi lapsenlapsiin ja muihin läheisiin.

Hyvä hallitus, talouden vauhtiin saamiseksi nyt kannattaisi äkkiä säätää porkkanoita muun muassa omakotitalojen ja taloyhtiöiden energiaremontteihin. Näin pidetään talouden rattaat pyörimässä, ja ympäristökin kiittää!

Vaikeita eettisiä kysymyksiä

Palvelutaloissa asuvat vanhukset eivät saa tavata läheisiään. Onko korona sittenkään kauheampi riski kuin elämän viimeiset kuukaudet ilman perhettä?

Näitä erittäin vaikeita eettisiä kysymyksiä joudumme pohtimaan, minäkin sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan uutena kansanedustajajäsenenä. Äkkiä tarvittaisiin riittävästi suojaimia ja uudenlaisia tapaamiskontteja vanhainkoteihin, jotta kasvokkain kohtaaminen onnistuisi.

Vaikeimmat päätökset vasta edessä

Eduskunnassa valmiuslainlain käyttöönotosta ja rajoitustoimista on päätetty pääosin yhdessä, hallitus opposition ja koko eduskunnan tuella.

Samalla tiedämme kaikki, että vaikeammat päätökset ovat vasta edessä. Onko vihervasemmistohallituksesta korjaamaan jälkiä? Kunnille valmistellaan edelleen lisävelvoitteita ja vappusataset lentelevät.

Tarvitsemme taloutta elvyttäviä toimia, joilla vauhditetaan kulutuskysyntää palvelualoilla. Parasta elvytystä olisi saada testausta ja jäljitystä lisäämällä Suomi pian auki. Ikävähän tässä jo on torikahville ihmisten ilmoille.

Sanni Grahn-Laasonen

hämäläinen kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja