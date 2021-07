Sari Myllykankaan (sd.) ja Sari Raution (kok.) mielipide: Nykypäivää tuntuu leimaavan jatkuva vatulointi – Päätöksen tekemistä ei kannata pelätä

Kuka on se kaupunki joka päättää? Me Sarit olemme päättyvällä valtuustokaudella toimineet Hämeenlinnan korkeimmissa tehtävissä, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajina.

Olemme halunneet antaa kasvot tekemiselle, yhteistyölle ja myös työrauhaa johtaville virkamiehille. On ollut ilo saada työskennellä yhdessä.

Kuntapolitiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Se on vaativa, monialainen yhteistyötehtävä. Monesti askeleet ovat hitaita, ja välillä mietityttää, onko suuntakaan oikea, mutta kun malttaa pysähtyä, huomaa onnistumiset ympärillään.

Näinä aikoina on hienoa olla kunnallispoliitikko. Pääsee oikeasti vaikuttamaan, tekemään valintoja, rakentamaan uutta ja myös luopumaan vanhasta tarpeettomasta.

On aika myös katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Juuri päätetty sote-uudistus muuttaa rakenteita ja toivottavasti myös toimintaa ihmislähtöisempään suuntaan. Hämeenlinnan kaupunki suuntaa vahvasti tulevaisuuteen, jo historiallisestikin olemme olleet edelläkävijöitä, esimerkiksi osallisuudessa, julkisen ja yksityisen yhteistyössä, digitalisaatiossa ja lapsiystävällisyydessä.

Meille junantuomille lohtua tuo Hämeenlinnan vahva historia kansainvälisenä kaupunkina, jonne on Härkätietä pitkin tultu, ja yhdessä rakennettu aluetta eteenpäin. Juurevuus on myös sitä, että edelleen kehitämme Suomen vanhinta sisämaakaupunkia, ja ammennamme historiasta, kunnioittaen edellisten sukupolvien työtä, ja samalla rohkeasti eteenpäin rakentaen.

Yksin oikeassa oleva poliitikko on turha kapistus, sanoi joku fiksu aikanaan. Jaksamista lisää myös työn tulosten tunnistaminen, ja ylpeys yhteisistä lausunnoista, ja tuloksista. Vaalikentillä kuultu ”minä en kuuntele vaan minä päätän itse” rapisee käytännön työssä.

Nykypäivää tuntuu leimaavan jatkuva vatulointi ja iterointi, valmisteluun palauttamista esitetään usein, kun ei olla perehdytty riittävästi ennakolta.

Päätökset tehdään aika sen hetkisen tiedon pohjalta, ja hetki juuri ennen päätöksentekoa on aina se vaikein. Päätöksen tekemistä ei kannata pelätä, vain päätösten kautta päästään eteenpäin. Ja jos tilanteet muuttuvat, voidaan tehdä uusi päätös.

Virkavastuulla tapahtuva valmistelu on hyvän päätöksenteon pohjana. Tietoon perustuva päätöksenteko antaa tilaa myös arvovalinnoille.

On välttämätöntä, että päätöksenteon taustat ovat kaikille ymmärrettävässä muodossa, selkeällä kielellä, ja loogisesti esitettynä. ”Tähän mennessä tapahtunut” on hyvä tapa kerrata kokonaisuutta. Riittävän tiedon saaminen auttaa jaksamisessa, riittävä faktaperusteinen informaatio auttaa perustelemaan asiat myös nopeassa somemaailmassa.

Valmistelua viedään aina eteenpäin tehtyjen päätösten ja linjausten pohjalta. Siksi kaupungin strategia on niin tärkeä asia, ja siksi sen päivittäminen yhdessä ja siihen sitoutuminen on ykkösjuttu.

Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin – kokonaisuutena. Yksittäinen valtuutettu on yksittäinen valtuutettu, päätökset tehdään yhdessä, ja sitoudutaan yhdessä. Valmistelija valmistelee ja päättäjä vie päätökseen asiat.

Nykyaikana kaikki tieto on kaikkien saatavilla, ja hyvä niin. Samalla kuitenkin, kun tiedon määrä on valtava, ylitsepursuava, on tiedon käsittely ja jäsentely vaativaa. Päätökset tehdään aina sen hetkisen tiedon varassa, ja siinä tilanteessa.

Päättäjä tarvitsee myös rohkeutta, päätöksentekokykyä ja päätöksensietokykyä.

Yhteistyö ja yhteisen näkemyksen hakeminen sekä kollegoiden kunnioittaminen sekä yhteisissä pelisäännöissä pysyminen helpottavat tuskaa.

Kaupunginvaltuusto on poliittinen työyhteisö. Siinä tärkeää on tutustuminen ja riittävän usein myös ihmisenä läsnäoleminen.

Luottamushenkilön tehtävä nykypäivän ja tulevaisuuden kunnassa ei ole helppo. Viestimmekö siitä, mistä luovumme vai siitä, mitä tavoittelemme? Viestimmekö uudesta ja paremmasta vai haikailemmeko jo menetetyn perään?

Ja viestimmekö siitä, että kokonaisuus on hallussa ja suunta on oikea vai hajotammeko ja heilutammeko venettä itse, omilla toimillamme?

Rakkaudesta lajiin, ja kotikaupunkiin, säilyy ilo ja into, jaksaa kestää merivettä ja pettymyksiä. Yhdessä olemme vastuussa kuntalaisille.

Sari Myllykangas

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Hämeenlinna