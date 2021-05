Sari Rautio Eurooppa-päivänä: Kunnat ja kaupungit ovat yhteisen unionin perusta

Koko Eurooppaa ja myös meitä täällä Hämeessä on nyt jo yli vuoden ravistellut covid-19-pandemia. Se on pakottanut meidät rajoittamaan ihmisten elämää ja muuttamaan arjen toimintaamme radikaalisti ja nopeasti.

Koronavirus on silti vaatinut lähes 700 000 ihmishenkeä Euroopan unionissa – meilläkään ei ole vältytty menetyksiltä.

Samalla kun valtiot neuvottelevat yhteistyöstä, me miljoona alue- ja paikallisvaltuutettua yli 300 alueella ja 90 000 kunnassa viemme päätökset arkeen. Valtuutetut ja virkamiehet ovat ratkoneet haasteita ja palvelleet Euroopan eri alueilla, kaupungeissa ja kunnissa asuvia ihmisiä.

Paikallispäättäjien vastuu on suuri

Pandemiakriisi on osoittanut, että kunnat ja kaupungit ovat unionimme perusta. Paikallispäättäjinä meillä on suuri vastuu muun muassa terveyspalvelujen, koulutuksen ja sosiaalipalveluiden yhdenvertaisesta tarjoamisesta näinä vaikeina aikoina.

Myös me Hämeenlinnassa tarvitsemme uusia tapoja edistää yritystoimintaa ja paikallistaloutta ja tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa.

Tulevat kuukaudet ovat edelleen vaikeita meille kaikille, mutta onneksi rokotuskampanja etenee hienosti ja tuo toivoa. Koska pandemia ei tunne rajoja, EU:n on myös autettava kehittyviä maita rokottamaan väestönsä mahdollisimman sujuvasti ja kattavasti.

Pandemia vaarantaa sote-järjestelmät, sisämarkkinat ja myös strategian, jonka mukaisesti Euroopan on määrä toteuttaa vihreä siirtymä ja digitalisaatio. Valtavat elvytystoimet on jo käynnistetty USA:ssa ja Kiinassa. Myös EU:ssa ja jokaisessa maassa on välttämätöntä saada nopeasti liikkeelle taloutta vauhdittavia toimia.

EU:n varoja, meidän kaikkien yhteisiä varoja, on käytettävä tukemaan uutta kestävää kasvua ja elpymistä. Meillä Vihreän kasvun Hämeen ohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä yritysten ja kuntien kanssa, ja hyvä niin.

Elpymissuunnitelma pantava täytäntöön paikallisesti

EU:n ja kansallisten elpymissuunnitelmien täytäntöönpano pitää myös tehdä paikallisesti, lähellä ihmistä. Koronakriisi on mahdollisuus tehdä se välttämätön loikka kestävämpään digitaaliseen tulevaisuuteen, ja vastata ilmastokriisin ja väestörakenteen muutoksen paineisiin.

Paljon keskustelua herättänyt EU:n elpymispaketti on merkittävä osoitus jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta. Se auttaa kaikkia Euroopan unionin talouksia toipumaan kriisistä yhdessä.

Varoilla tehtävien investointien on rakennettava kestävää kasvua, uusia innovaatioita ja uutta yritystoimintaa. Tästä on pidettävä huolta myös täällä Hämeessä.

Tulevaisuuskonferenssi joka puolella EU:ta

Eurooppa-päivänä sunnuntaina 9. toukokuuta käynnistetään Euroopan tulevaisuuskonferenssi joka puolella EU:ta. Se tarjoaa tilaisuuden vahvistaa EU:n demokratiaa ja uudistumiskykyä.

Konferenssin iso tavoite on aito ja rehellinen vuorovaikutus ihmisten kanssa. Tarvitsemme lisää keskustelua ja yhteistä tekemistä. Eurooppa olemme me.

Sari Rautio

Euroopan alueiden komitean jäsen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Hämeenlinna