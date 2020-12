Sari Raution (kok.) mielipide: Eurooppa siirtyy vihreästi raiteille – Raideliikenteen noustava päärooliin

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetaan kestävä kehitys koronaelpymisen lähtökohdaksi. Liikenteen osuus EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on nykyisin neljännes ja meillä Suomessa noin 20 prosenttia päästöistä.

Raideliikenteen lisääminen niin tavara- kuin matkustajaliikenteessä, liikkuvan työn ja pendelöinnin koronan jälkeen jälleen kasvaessa, on hyvä ja välttämätön keino kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Raideliikenteellä on oltava päärooli tulevassa liikennemuotojen yhdistelmässä sekä matkustaja- että rahtiliikenteen alalla.

Ihmiset ovat valmiita valitsemaan fiksusti

Iloinen uutinen on, että ihmiset ovat valmiita myös valitsemaan ilmaston kannalta fiksut vaihtoehdot. Syyskuussa 2020 toteutetun kyselyn mukaan kaksi kolmesta eurooppalaisesta vastaajasta haluaisi lopettaa lyhyet lennot kokonaan.

Tutkimuksessa lyhyeksi lennoksi katsottiin, jos kohteen määränpää on alle 12 tunnin junamatkan päässä lähtöpaikasta. Yli puolet ilmoitti lisäksi vähentävänsä oman auton käyttöä. Oxfordin yliopiston ja EUpinionsin toteuttama kysely kattoi EU:n 27 jäsenvaltiota ja Ison-Britannian. Suomessa raiteiden matkustajamäärät kasvoivat voimakkaasti ennen koronaa, myös Hämeenlinnassa junaan noustiin yhä useammin.

Vuosi 2021 on EU:n raideliikenteen teemavuosi.

Kestävää, turvallista ja innovatiivista

Raideliikenne on kestäväpohjaista ja lisäksi myös turvallista ja innovatiivista. Se yhdistää ihmisiä, kaupunkeja ja alueita, se lähentää meitä kaikkia. Junamatkustaminen on myös turvallista. Eurooppalainen rautatieverkosto on jo nyt yksi maailman tiheimmistä. Meillä Suomessa rautateiden renessanssia on havaittavissa paikallisliikenteen elpyessä ja rataverkoston kehittyessä.

Pitkään odotetut laajapohjaiset ratayhtiöt junaliikenteen rivakkaan kehittämiseen on perustettu nyt syksyllä. Yhdessä on ratkaistava, miten liikennettä voidaan siirtää rautateille.

Rautateitä kehitettävä koko EU:n tasolla

Meidän pitää ja kannattaa rakentaa ja kehittää rautateitä koko EU:n tasolla, olipa sitten kyse ydinverkoista, Rail Balticasta tai tulevaisuudessa siintävästä Tallinnan tunnelista.

On löydettävä keinot, miten voidaan luoda toimiva eurooppalainen henkilöliikenneverkko, vahvistaa innovointia ja ehdottomasti myös kehittää yhteinen lipunmyyntijärjestelmä.

Päärata nostettava vahvasti esille teemavuonna

Meillä Hämeenlinnassa eniten keskusteluttavat junavuorot ja matkaketjut, sekä se sujuva liityntäliikenne pysäköintiratkaisuineen. Tähän tarvitaan sekä paikallisia päätöksiä, että kansallista ja myös EU-tason vaikuttamistyötä.

Suomen kasvukäytävä -verkosto tähtää erityisesti pääradan kehittämiseen. Nostetaan päärata esiin rautateiden teemavuoteen ja tähdätään vahvaan yhteiskehittämiseen. Siinä meillä on vain voitettavaa. Haluan junaan, etkös sinäkin?

Sari Rautio

Euroopan alueiden komitean jäsen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Hämeenlinna