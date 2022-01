Sari Raution (kok.) vaalimielipide: Uudistuksesta on tehtävä paras mahdollinen – Onnistumme siinä vain yhdessä

Sunnuntaina järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit. Suomeen syntyy uusi hallinnon taso, joka ottaa vastuulleen jokaista suomalaista jossain vaiheessa elämää koskevat asiat, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koko pelastustoimen.

Ollaan siis pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä. Nämä palvelut ovat niitä jonka vuoksi tutkitusti meillä on vahva halukkuus maksaa veroja (Taloustutkimus 2021), ja josta olemme lähtökohtaisesti ylpeitä.

Kuitenkin on niin, että vuosien saatossa yhdenvertaisuus palveluiden saatavuuden suhteen on heikentynyt ja toisaalta olemme korjaavien palveluiden tarpeen kasvaessa rajusti heikentäneet tuiki tärkeitä hyvinvointia edistäviä ja pahoinvointia ehkäiseviä palveluita.

Liian usein hölmöläisten peitonjatkamista

Olipa sitten kyse ravintoneuvonnasta, koulukuraattoreista, elintapasairauksista tai vaikkapa mielenterveyttä tukevista terapiapalveluista. Nykyinen järjestelmä on liian usein sitä hölmöläisen peiton jatkamista – ja tämä on se suurin syy miksi muutosta on ajettu eri keinoin vuosituhannen alun ajan.

Nyt valitettavasti koronakriisi ja tempoileva johtaminen epävarmassa tilanteessa ovat lisänneet kansalaisten epävarmuutta ja luottamusta uudistuksen mahdollisuuksiin.

On totta, että tämä lainsäädäntö ei ole täydellinen ja sisältää paljon epävarmuustekijöitä. Kuitenkin tästä on tehtävä paras mahdollinen ja se onnistuu vain joukot kokoamalla, ja yhteistuumin. Valittava aluevaltuusto on ison vastuun äärellä. Tässä tärkeimmät asiat joissa sen on onnistuttava – yhdessä.

On kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan

Tarvitsemme päättäjiä, jotka kykenevät keskustelemaan ja kuuntelemaan toisiaan ja myös hankkimaan tietoa asiantuntijoilta ja viranhaltijoita, sekä rakentamaan konsensusta ja yhteistä näkyä. Tästä on kyettävä myös viestimään yhtenäisesti ja ymmärrettävästi.

Myös hämäläiset ihmiset on saatava keskusteluun mukaan, mitkä ovat niitä kehittämiskohtia, ja toisaalta, mistä halutaan pitää kiinni. Valtuutettujen pitää olla yhteydessä ihmisiin muutenkin kuin vaalien alla.

Henkilöstä mukaan muutokseen

Henkilöstö pitää saada mukaan rakentamaan ja suunnittelemaan muutosta. Ammattilaisten innostuminen oman työn kehittämisestä on paras motivaattori, hyvien työolosuhteiden ja arvostuksen lisäksi, joita tarvitaan vetovoimaisen työpaikan syntymiseen.

Sote- ja pelastusalan henkilöstön saatavuus on ykkösasia kaikelle onnistumiselle. Tätä uudistusta ei voi rakentaa vain ylhäältä käsin, vaan yhteistuumin arjen tekijöiden kanssa.

Yhteiskehittäminen on edellytys sote-uudistuksen toisen keskeisen tavoitteen, sote-integraation saavuttamiselle. Ihmistä ei voi hoitaa kuntoon pala kerrallaan, vaan tarvitaan yhteinen suunnitelma, ymmärrys ihmisen elämän ja tilanteen kokonaisuudesta ja ihminen itse mukaan vaikuttamaan.

Ihmislähtöinen sote yhdessä kuntien kanssa

Ihmislähtöinen sote on kulttuurin muutosta, johtamisen muutosta ja resurssien uudelleen jakamista. Yhteistyö kuntien kanssa on onnistuttava heti alkumetreiltä asti.

Aluevaltuusto päättää heti ensimmäisissä kokouksissaan hallinnon rakenteesta, ja valitsee virkamiesjohtajat kokonaisuutta suunnittelemaan ja rakentamaan.

Johtajan valinta on neljäs onnistumisen paikka. Minkälaista johtajaa haetaan, ja miten saadaan koko Kanta-Häme pelaamaan samaan maaliin, niin että kaikki voittavat?

Työnjaon pelaaminen välttämätöntä

Viidentenä ja viimeisenä: tarvitsemme kaikki resurssit käyttöön, ja hämäläisen yhteistyön toimimaan. Työnjako, jossa kaikki pelaa, ja jokaisen osaaminen on käytössä, on välttämätöntä.

Yksin oikeassa oleva virkamies, tai valtuutettu ei pitkälle pötki, vaan hämäläistä hyvinvointia edistetään yhdessä toisiamme kunnioittaen ja kuunnellen.

Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua, kun toimeen tartutaan. Hyvä ihminen – äänestä. Nämä vaalit ovat elintärkeät.

Sari Rautio

aluevaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna