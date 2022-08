Kirkkovaltuutettujen mielipide: Seurakuntataloa ei pidä viedä kauppakeskukseen – Talon pitää olla omalla tontilla perinteitä kunnioittaen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on ollut viime vuosien ajan uuden haasteen edessä kiinteistö-ongelmien johdosta.

Punatiilinen vuosina 1960–1961 valmistunut Rauhankadun ja Birger Jaarlin kadun kulmauksessa sijaitseva Keskusseurakuntatalo on mennyt säppiin.

Vaikeiden sisäilmaongelmien johdosta talo on jouduttu tyhjentämään ja se on nyt purkutuomion alla.

Toinen aktiivisessa käytössä oleva Poltinahon seurakuntatalo “Poltsari” Turuntiellä on lähitulevaisuudessa mittavan perusremontin edessä.

On pohdittu, miten ratkaistaan kaupunkilaisten ja seurakunnan työntekijöiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla seurakuntakeskuksen sijainti tulevaisuudessa.

Asiaa on puitu niin kutsutun kolmion sisällä: Rakennetaanko Keskusseurakuntatalon paikalle uusi rakennus? Mikä on suositun Poltinahon seurakuntatalon tulevaisuus? Mennäänkö vuokralle keskustaan perusteellisesti uudelleen rakennettavaan Ykköskortteliin, johon on tulossa erilaisia toimijoita asuin- ja liikehuoneistoineen.

Vuokralla oleminen rajoittaa itsenäistä toimintaa ja tulee taloudellisesti kalliiksi.

Oma tontti on ehdoton edellytys

Lähtökohtaisesti ehdoton edellytys on, että seurakuntatalo sijaitsee omalla tontilla.

Seurakunnan pitää olla itsenäinen toimija, jonka rakennuksessa risti sisä- ja ulkopuolella viestittää kristillistä toivon sanomaa uskonnosta sensuroidussa nyky-yhteiskunnassamme.

Seurakunnan tulee myös luonteensa mukaisesti kunnioittaa perinteitä.

Rauhankadulla sijaitseva Keskusseurakuntatalo on omalla 1700-luvun lopulta peräisin olevalla tontilla. Siitä tehtiin pappilan paikka vuonna 1798 valmistuneen Hämeenlinnan kirkon rakentamisen yhteydessä. Tontti on toiminut pappilana siitä lähtien lähes koko ajan.

Poltinahon tontti on myös oma. Se saatiin kaupungilta vuonna 1975 kaupanteon yhteydessä. Poltinahon seurakuntatalo valmistui 1970- ja 80- lukujen vaihteessa.

Poltsari on rakennettu seurakuntaa palvelevaksi monitoimitaloksi, joka on ollut eniten käytössä oleva seurakunnan kohde. Se on myös työntekijöiden suosima paikka joustavan joukkoliikenteen varrella. Tämän johdosta Poltinahon seurakuntatalo tulisi olla vaihtoehdoissa mukana uutta suunniteltaessa.

Jaana Rusko-Laitinen

Jonni Levaniemi

Tuula Vranki-Niemi

kirkkovaltuutettuja

Hämeenlinna