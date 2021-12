Mielipide: Sibeliuksen syntymäkodin sijainnista vielä - Liityn samaan joukkoon, jolla on kielteinen kanta kaavaehdotukseen

Ilahtuneena luin 15.12. Hämeen Sanomien mielipidesivua. Siellä nimimerkit Juhatapani ja Latuauki (kenties myös nimimerkki Realisti?) ottivat kielteisen kannan kaavaehdotukseen, jonka mukaan Sibeliuksen syntymäkoti jäisi entiselle, alkuperäiselle paikalleen niin sanottuun Ykköskortteliin. Samoin asiasta oli ajatellut 9.12. myös Pekka Rysä, jonka kirjoitukseen nimimerkki Juhatapani viittasi.

Allekirjoittanut liittyy samaan joukkoon. Perustelut näette kansalaisaloitteestani, jonka tein Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle 6.10.2021:

“Mikä on syy, joka on estänyt rakennuksen siirtämisen parempaan paikkaan, joka tietenkin on Sibeliuksen puisto? On viitattu autenttisuuteen. Museon autenttisuus ei siirron takia katoaisi. Päinvastoin se pikemminkin lisääntyisi Sibeliuksenkadun varrella, vastapäätä tonttia jolla ennen oli Jannen mummola, jonne perhe isän kuoleman jälkeen joutui muuttamaan. Ja aivan lähellä, saman kadun varrella oli myös lyseo, Jannen koulu.

Yksi painava peruste museon siirrolle on mahdollisuus tehdä vaikkapa rakennuksen alle tiloja, joita nykyaikainen museotoiminta edellyttää.”

Samalla totean, että kaupunkirakenteen sähköpostiin lähettämästäni aloitteesta en sen koommin ole kuullut mitään.

Marjatta Astrén

Hämeenlinna-Seuran kunniajäsen