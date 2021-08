Sibeliuksenkadun yrittäjät: Miksi kaupunki haluaa entisestään hankaloittaa yritysten toimintaa ydinkeskustassa? – Pyörätiesuunnitelma on vailla perusteita

Pyöräilyä tulee Hämeenlinnassakin edistää, se on selvä. Sitä ei yksikään yrittäjä vastusta. Pyöräilyn edistäminen ei kuitenkaan voi olla hankaloittamassa tai jopa estämässä yrittäjien harjoittamaa liiketoimintaa.

Suunnitelma Sibeliuksenkadun muuttamisesta pyöräilyreitiksi on hyvin ristiriitainen. Kyse ei ole yrittäjien näkökulmasta itse pyöräilyyn, vaan siitä, että suunnitelma poistaisi yli 40 pysäköintipaikkaa Sibeliuksenkadun varrelta. Se vastaa noin 10 prosenttia aikanaan toriparkkiin suunnitelluista pysäköintipaikoista.

Kuinka ydinkeskustan pysäköintipaikkoja voi nyt olla varaa menettää näin paljon, kun juuri äsken niitä keskustan elävöittämiseksi pyrittiin lisäämään?

Pysäköintipaikat ovat elintärkeitä

Me Sibeliuksenkadun yrittäjät saamme kuulla asiakkailtamme joka päivä, että jo nyt liikkeissä on hankala asioida, kun ei ole pysäköintipaikkaa liikkeen välittömässä läheisyydessä. Samoin saamme kuulla pysäköinnin maksullisuudesta ja siitä, kuinka pysäköinti on niin paljon helpompaa ja vieläpä maksutonta kauppakeskuksessa ja -keskittymissä.

Tämä kertoo asiakkaiden halusta saavuttaa yritykset helposti. Miksi kaupunki haluaa entisestään hankaloittaa yritysten toimintaa ydinkeskustassa?

Virkamiessuunnittelijoiden mielestä ”seuraavasta korttelista löytyy todennäköisesti pysäköintitilaa.” Sibeliuksenkadulla toimii muiden muassa viisi terveyspalvelualan yritystä, joiden asiakkaat ovat usein jollakin tavoin liikuntarajoitteisia. Kaupunkilaisten tasa-arvon nimissä on terveyspalveluyritysten saavutettavuuden oltava helppoa. Sama koskee kaikkia kadun yrityksiä.

Pyörätiestä on vaarassa tulla turvaton

Sibeliuksenkatu on Raatihuoneenkadun kanssa toinen keskustan merkittävä kauppakatu. Siinä on vilkas henkilöautoliikenne. Sen lisäksi kadulla on bussiliikennettä ja raskasta liikennettä mm. jakeluautojen, jäteautojen jne. muodossa.

On vaarana, että pyörätie sumputtaa liikenteen pahasti. Mikäli jakeluautot pysähtyvät purkaessa tai lastatessa pyörätien päälle, ei pyörätie ole turvallinen eikä toimiva. Risteyksiä kadun varrella on 8, eli reitti ei ole sujuva, turvallinen tai laadukas, jollaista jokainen pyöräilijä toivoisi.

Suunnitelma ilman perusteita

Pyöräilijöiden määrästä ei ole ainakaan yrittäjille missään vaiheessa esitetty yhtään laskelmaa, ei edes arviota. Varmaa on, että pyöräilijöiden määrä vaihtelee voimakkaasti kesä- ja talvikautena. Yritysvaikutusten arviointi on myös tekemättä, vaikka se on näin merkittävässä hankkeessa normaaliprosessi ja osoittaa hyvää hallintotapaa.

On olemassa vain pari vuotta sitten tehty pyörätien rakentamisen hinta-arvio, joka melko varmasti on alimitoitettu. 1,5 – 2 miljoonaa euroa yli haetun valtion tuen jää katettavaksi veronmaksajien rahalla. Silti suunnitelmaa ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Miksi?

Yrittäjät vastustavat

Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Sibeliuksenkadun yrittäjät haluavat pyörätien tavoitteeksi kirjatun elinvoimaisen ja vilkkaan ydinkeskustan toteutuvan. Sitä visiota nyt suunniteltu pyörätiereitti ei edistä.

Päinvastoin keskusta näivettyy, kun palvelut katoavat keskustasta. Yrittäjät vaativat aikanaan tekemättä jätetyn yritysvaikutusten arvioinnin tekemistä, sekä valmistelun keskeyttämistä välittömästi ja asian saattamista uuteen tarkasteluun, jotta löydetään aidosti hyvä reitti sujuvalle pyöräilylle yritystoimintaa tukahduttamatta.

Sibeliuksenkadun yrittäjät

(27 allekirjoittajaa)

