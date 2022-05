Sirpa Pietikäinen (kok.): Kriisit pakottavat meitä kehittymään – Myös positiivisten asioiden lista on pitkä

Tänä vuonna juhlimme Eurooppa-päivää 9. toukokuuta historiallisissa merkeissä. Kaksivuotinen Euroopan tulevaisuuskonferenssi tuli tiensä päätökseen ja iso joukko konferenssia seuranneita ja siihen osallistuneita eurooppalaisia kokoontui Strasbourgiin iloitsemaan urakan päättymistä.

Samaan aikaan Ukrainan tapahtumat painoivat raskaana mielessä, eikä täten päivän mieleenpainuvuus koskenut ainoastaan konferenssia.

Ennennäkemättömän polku Euroopan lähihistoriassa

Viimeisten kahden vuoden aikana olemme kulkeneet ennennäkemättömän polun Euroopan lähihistoriassa. Olemme kohdanneet ja lähes kukistaneet globaalin pandemian, jonka jälkeen meneillään oleva Venäjän hyökkäyssota on järkyttänyt koko Euroopan mannerta.

Samaan aikaan olemme olleet kamppailussa ilmastonmuutosta, maailmantalouden heilahteluja, työttömyyden kasvua, kyberuhkia, populismia, ja viimeisempinä energia- ja ruokapulaa vastaan.

Moni asia on myös mennyt parempaan suuntaan

Ovatko ajat nyt poikkeuksellisen kriisirikkaita, vai tasapainoilemmeko uuden normaalin kanssa? On hyvä muistaa, että kriiseistä ja konflikteista huolimatta pitkällä aikajanalla moni asia on mennyt parempaan suuntaan.

Elämme terveellisemmin ja vauraammin kuin koskaan aiemmin, globalisaatio ja eliniänodotteemme on korkea ja lapsikuolleisuus matala. Yhä useammalla maailmanlaajuisesti on enemmän aikaa, mahdollisuuksia ja vapautta. Myös positiivisten asioiden lista on pitkä.

Strategisen ajattelun merkitys on muistettava

Jotta kehityskulku pysyisi positiivisena myös jatkossa, on kriisien yhteydessä muistettava strategisen ajattelun merkitys. Samanaikaiset kriisit useimmiten ovat monisyisiä ja juuri siksi linkittyvät toisiinsa. Näiden ketjujen tunnistaminen onkin avainasemassa ratkaisujen löytämiseksi.

Esimerkiksi ilmaston ja talouden ajateltiin vielä vuosikymmen olevan kaksi täysin erilaista haaraa politiikassa. Kun ymmärrettiin, että ilmastonmuutos voitaisiin ratkaista uudenlaisella talouskasvuajattelulla, syntyi kestävä rahoitus. Sen myötä globaalit rahavirrat suuntaavat yhä voimakkaammin nyt ilmastonmuutosta taittaviin kohteisiin.

On löydyttävä vaihtoehtoja venäläiselle kaasulle ja fossiilisille polttoaineille

Kulutamme globaalisti 1,5 planeetan verran luonnonvaroja. Samalla kun ratkomme ilmastonmuutosta, Putinin hyökkäyssodan seurauksena olemme joutuneet pohtimaan myös vaihtoehtoja venäläiselle kaasulle ja fossiilisille polttoaineille. Entä jos löytäisimme näistäkin kriiseistä sen yhdistävän tekijän?

Panostamalla nyt uusiutuviin energianlähteisiin emme ainoastaan tukisi kestävää eurooppalaista energiantuotantoa tulevaisuudessa, vaan voisimme jopa samalla tehdä ilmaston eteen palveluksen.

Sirpa Pietikäinen

hämeenlinnalainen europarlamentaarikko (kok./EPP)