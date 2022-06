Mielipide: Surffilaudalla sutta ja sekundaa - Pienenä maana meillä on liian iso virkakoneisto

Kiitos Rafael Hellstenille kirjoituksesta ( HäSa 21.6. ).

Politiikka on opportunistista leikkiä, jossa juostaan surffauslauta kädessä aalloille. Nuo aallot ovat aatteita ja ilmiöitä, jotka tulevat ja menevät surffaajista riippumattomista syistä. Kuten varsinaisessa lajissakin, on poliitikko se, joka tahtoo huomion, pitää lautana valtuuston esityslistaa ja sanoo nousun johtuvan itsestään, aallon ollessa pelkkä statisti. Jokainen “ansioitunut” poliitikko osaa uida vältellen kiviä ja kareja, suurta aaltoa odotellen. Sen tullessa, melotaan siihen kiireesti ja kirjoitetaan myöhemmin, että oli mukana “ensimmäisessä aallossa”, oli sen pioneeri ja pelastus.

Nyt kun Hämeenlinnan vetovoima kasvaa kuntapolitiikasta riippumattomista syistä, pitää saada jonkinlainen konklaavi kirjanmerkitsemään tuo nousu poliittiseksi ansioksi. On ”märkä rätti kasvoille”, kun ei voida osoittaa kunnallisen elinvoiman kasvavan kuntapolitiikan takia, vaan siitä huolimatta.

Suomessa on merkillinen paradoksi. Olemme Euroopan harvaanasutuin maa ja meillä on maailman koulutetuin väestö, joka kumminkin tarvitsee massiivisen poliittisen- ja virkakoneiston, jota ilman se ei voi tulla toimeen. Suomen historiaa tuntematon ulkomaalainen veikkaisi varmasti, että se on jäänne Neuvostoliitosta.

Voisiko olla niin, että edes jossakin vaiheessa tulevaisuudessa väestöllinen sivistystaso saavuttaisi niin absurdimaisen korkeat mittasuhteet, ettei tuota ohjausta enää tarvittaisi?

Voisiko kunnallinen elinvoima alkaa ihmisestä ilman, että joutuisi hengittämään lakikirja rintakehän päällä?

Ei. En usko, sillä jos se tulevaisuus alkaisi tästä kirjoituksesta, ei siihenkään voisi laittaa poliittista kirjanmerkkiä.

Vesa-Matti Seppälä

Hämeenlinna