Mielipide: Suurin osa pääkaupunkiseudulla asuvista on vieraantunut metsästä

Maaseudun Tulevaisuus oli tehnyt kyselyn, jossa tutkittiin mitä suomalaiset ovat mieltä EU:n ja Suomen suojelualueiden riittävyydestä. Tutkimustulokset julkaistiin MT:ssä 30.5.2022.

Tutkimukseen vastasi 1054 suomalaista.

Siltä osin, että eniten luonnonsuojelualueita haluaa lisää pääkaupunkiseudulla asuvat ihmiset, ei tietenkään ollut mikään yllätys. Eli 67 prosenttia vastaajista.

Eikä myöskään ole yllätys se, että harvaan asutulla alueella eli maaseudulla luonnonsuojelun lisäämistä vastustettiin voimakkaimmin.

No, tämän tuloksenhan olisi tiennyt ilman mitään tutkimustakin.

Suurin osa pääkaupunkiseudulla asuvista ovat vieraantuneet metsästä sekä luonnosta. Metsä ja luonto ovat heille virkistäytymispaikkoja. Paikkoja, jossa rauhoittua ja lomailla. Mummut ja vaarit ovat ehkä jo edesmenneitä. Ei ole enää sitä kytköstä maaseudulle, pelloille eikä metsään.

He ovat unohtaneet/heillä ei ole käsitystä siitä, että metsä kasvaa ja muuttuu aikojen saatossa. Ja että metsä ei ole stabiili vaan kasvaa ja kehittyy koko ajan. Vaikka sitä hoidetaan ja hakataan.

Tässä kohdassa tullaankin sitten maaseudulla asuvien ihmisten käsitykseen metsien merkityksestä. Heille metsä on ollut ja on tulonlähde, työpaikka sekä myös tämä virkistäytyminen.

Maaseudulla asuvat ihmiset ovat hämmästyneitä kaupunkilaisten näkemyksestä maalla asumisesta. Kaupunkilaiset ovat hämmästyneitä maaseudulla asuvien näkemyksestä kaupungissa asumisesta. On aika vaikea yhtälö sovittaa näitä näkemyksiä.

Yksityisiä metsänomistajia Suomessa on tällä hetkellä yli 600 000 kpl ja he omistavat noin 60 prosenttia koko Suomen metsäpinta-alasta. Heille metsä on heidän yksityistä omaisuuttaan eli he määräävät mitä heidän metsissään tehdään, tietenkin lait ja asetukset huomioon ottaen.

Voitaisiinko tehdä samanlainen tutkimus, jossa vastaajina olisivat vain metsää omistavat henkilöt asuinpaikasta riippumatta? Tietenkin vastaajia olisi hyvä olla enemmän kuin tämä 1054.

Marja Tolonen

metsäasiantuntija

Mhy Kanta-Häme