Tarja Filatov (sd.): Aikamme on täynnä arvaamattomuutta ja epätodennäköisyyksiä – Ihmisillä pitää olla varaa elämän perusasioihin

Elämä on arvaamatonta ja täynnä epätodennäköisyyksiä. Olemme kulkeneet kriisistä kriisiin. Koronasta Venäjän hyökkäykseen turvallisuuskriisiin ja energiaongelmiin.

Kriiseistä huolimatta hallitus on tehnyt isoja rakenteellisia uudistuksia, kityen pidentänyt oppivelvollisuutta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Työelämän vaatimukset ovat kasvaneet. Peruskoulu ei yksinkertaisesti enää riitä. Uusi saattaen vaihdettava koulutusmalli ohjaa jokaista nuorta kohti toisen asteen tutkintoa.

Uudistuksen rinnalla tarvitaan perustaitojen vahvistamista: lukemista, kirjoittamista ja matematiikan osaamista. Digitaidoista on tullut nykypäivän kaurapuuroa. Näiden taitojen takaaminen kaikille vaatii vielä paljon ponnistelua.

Tulonsiirto lapsiperheille

Toisen asteen maksuttomuus on suuri tulonsiirto lapsiperheille. Samoin päivähoitomaksujen uudistaminen.

Perhevapaauudistus on askel kohti modernia perhekäsitystä, jossa hoitovastuu jakautuu tasaisemmin vanhempien kesken ja vahvistaa isän vanhemmuutta.

Sote-uudistus kokoaa palveluita vahvemmille hartioille. Prosessi jatkuu vielä pitkään ja täydennystä ja korjausliikkeitä varmasti tarvitaan. Silti uudistus on koronan keskellä tehtynä hatunnoston arvoinen.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa oleellisinta on osaavan henkilökunnan riittävyys. Tässä on vielä paljon tehtävää.

Pakotteet eivät saisi olla kierrettävissä

Agendalla on ollut turvallisuus. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaupankäynnin ja yhteydenpidon sijaan joudumme asettamaan pakotteita. Pyrimme riippumattomuuteen Venäjän energiasta. Uniperin ja Fortumin tilanne osoittaa, että tie ei ole helppo.

Pakotteet eivät saisi olla kierrettävissä, eivätkä osua pahemmin asettajiinsa kuin Venäjään. Ikävä kyllä pakotteet vuotavat. On etsittävä osumatarkempia välineitä.

Inflaatio ja korkojen nousu kurittavat

Inflaatio ja korkojen nousu kurittavat tavallisten ihmisten arkea ja tuo huolta valtion talouskestävyyteen. Suomessa inflaatio on Euroopan alhaisimmasta päästä, silti se kirpaisee. Kaikkea emme voi kompensoida, mutta perusasioihin ihmisillä pitää olla varaa.

Nopeita toimia on jo tehty. Kela-indeksejä korotettu ja polttoaineiden hintojen nousua on tultu vastaa mm. työmatkavähennystä korottamalla ja jakeluvelvoitteeseen liittyvillä toimilla. Syksyn budjettiriihessä on syytä varautua lisätoimiin.

Seuraavaa kriisiä emme tiedä. Olemme tässä mylläkässä huomanneet, että hyvinvointivaltio toimii kohtuullisen hyvin. Se pyrkii kantamaan yhdessä laajaa vastuuta, jotta kaikki pysyvät mukana. Jotta tämä on mahdollista tulevaisuudessa, on vahvistettava työllisyyttä, ehkäistävä nuorten syrjäytymistä, turvattava työvoiman riittävyys ja tasapainotettava taloutta.

Tarja Filatov

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen kansanedustaja (sd.).