Tarja Filatov (sd.): Korona haavoittaa myös heitä, jotka eivät sairastu – Yksinäisyys on kavalaa ja vaarallista

Koronaan sairastuneiden määrä kasvaa sellaisella vauhdilla, että meidän kaikkien on ryhdistäydyttävä sen torjumiseksi.

Tätä kirjoittaessani Kanta-Hämeessä olemme onnistuneet kohtuullisesti suitsimaan koronaan, mutta yksi päivä voi muuttaa kohtuuden kovaksi kohtaloksi. Siksi meidän jokaisen on kannettava oma koronavastuumme.

Korona haavoittaa myös heitä, jotka eivät sairastu. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset, nuoret ja vanhukset. Korona kasvattaa eriarvoisuutta ja on vaikeuttanut monien lapsiperheiden asemaa.

Huolestuttava aukko palveluihin

Palveluiden saatavuus on heikentynyt. Esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa menetettiin maalis-elokuussa lähes 600 000 vastaanottokäyntiä. Tämä on todella huolestuttava aukko.

Palvelujen alueellinen saatavuus on vaihdellut, koska henkilöstö on monilla paikkakunnilla joutunut siirtymään koronatehtäviin. Lasten ja nuorten kasvava avuntarve on syksyn aikana alkanut näkyä lastensuojelussa.

Toimialarajoja pitää osata rikkoa

Tarvitsemme ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistamista. On tärkeä painottaa moniammatillisia palveluja, joissa ylitetään toimialarajat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistys- ja nuorisotoimen välillä ja joissa autetaan koko perhettä sen tarpeista lähtien.

Esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilussa kannattaisi miettiä, voisimmeko painottaa lastensuojeluperheiden vanhempien työllistämistä. Joka toisen alle kouluikäisen kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen vanhempi on työtön. Työttömyys kärjistää tilanteita ja syö vanhempien voimavaroja.

Perustason palvelut osa lastensuojelua

Voimavaroja tarvitaan muun muassa neuvoloihin, opiskeluhuoltoon, perhepalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Toimivat perustason palvelut ovat osa lastensuojelua, millä voidaan vähentää raskaampien palveluiden tarvetta.

Syksyn lisätalousarviossa osoitettiin lisäresursseja kunnille, joista nimenomaan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin yli 100 miljoonaa euroa. Raha on laajempaa lasten ja nuorten hyvinvointipakettia, johon varattiin noin 320 miljoonaa euroa.

Summat ovat suuria, mutta koska kunnat olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronaa, palveluissa on yhä isoja aukkoja.

Kun säädetään lakeja, jotka koskettavat lapsia ja nuoria, on syytä tehdä lapsivaikutusten arviointi. Sama koskee kunnallista päätöksentekoa.

Taakka ei saa jäädä lapsille

Pyrimme tietoisesti huolehtimaan siitä, että lapsille ei jäisi liian suurta taloudellista taakkaa ja tämä on aivan oikein. Vielä vaarallisempaa voi olla osaamisvelan tai hyvinvointivelan tai vaikkapa osallisuusvelan laiminlyönti.

Korona on terveydellisesti raskain riski ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille. Sairastumista on onnistuttu kohtuullisesti ehkäisemään tiukoilla pelisäännöillä, mutta samalla vieraaksi on tullut kavala kaveri – yksinäisyys.

Koronakevät vähensi kotihoidon käyntejä ainakin osalta vanhusasiakkaita. Harrastus- ja päivätoimintaa suljettiin. Tämä lisäsi iäkkäiden yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä.

Omaishoidon ja saattohoidon palvelut supistuivat, mahdollisuudet intervallihoitoon vähenivät. Lisäksi monet vammaisten tarvitsemat palvelut vähenivät.

Yksinäisyys on vaarallista

Tutkimus osoittaa, että tahdonvastainen yksinäisyys on terveysvaikutuksiltaan yhtä vaarallista kuin 15 savukkeen tupakoinnin päivävauhti. Yksinäisyys saattaa kietoa näppeihinsä niin tiukkaan, että ei enää osaa tai jaksa lähteä ihmisten ilmoille, vaikka siihen olisi periaatteessa mahdollisuus.

Britanniassa tällaista yksinäisyyttä yritetään taklata resepteillä, joilla terveyskeskuksissa opastetaan ihmisiä löytämään yhteisöjä.

Lenkkeilystä kiinnostunut saa reseptin kimppakävelylle, laulamisesta innostunut kuoroon jne. Koronan oloissa näin emme voi tehdä, mutta entä koronan jälkeen? Ehkä tämä olisi yksi yhteiskunnallinen keino, koska lailla ei voi säätää subjektiivista oikeutta ystävään.

Tarja Filatov

hämeenlinnalainen kansanedustaja (sd.)