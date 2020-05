Tarja Filatov (sd.): Vielä me torilla halataan – tai asemalla!

Hallitus on pikkuhiljaa avaamassa Suomea koronan läimäytettyä ovet kiinni. Ratkaisujen vaikeutta kuvaa se, että eduskunnassa oppositio kritisoi sekä koulujen avaamista että ravintoloiden avaamisen rajoitteita. Uudet järjestelyt eivät ole helppoja, koska virus on yhä viheliäinen.

Terveyteen ja talouteen liittyvä ongelmat ovat koronan maailmassa poikkeuksellisen monimutkaisia. Yksiselitteisiä oikeita vastauksia ei ole. Siksi saatamme joutua ottamaan rajoitusaskelia taaksepäin.

Ihmisiä ja yrityksiä on yritetty tukea

Valtiovalta on yrittänyt tukea ihmisiä ja yrityksiä. Hallitus lähti nopeasti liikkeelle ja käytti jo valmiina olevia yritysten kehittämiseen tähtääviä välineitä.

Nyt olemme nähneet, että kaikilta osin tukivälineet eivät toimi. Osa saa tukea, vaikka ei koronakriisin vuoksi tarvitse, osa ei saa vaikka kipeästi tarvitsisi.

Päätöksissä on jouduttu tasapainoilemaan nopeuden ja yritysten erilaisten tarpeiden välillä. Korjausliikkeitä tarvitaan erityisesti yritystukiin.

Esimerkiksi Business Finlandin tuet on tehty kehittämistuiksi. Tein tukikriteerien tarkistamisesta kirjallisen kysymyksen ja vastauksessaan elinkeinoministeri Lintilä lupasi, että tukipolitiikkaa korjataan.

Kukaan ei osaa sanoa kriisin pituutta ja syvyyttä

Olen kuunnellut eduskunnassa livenä ja etänä lukuisia talousasiantuntijoita. Kukaan ei osaa sanoa, kuinka pitkä tai syvä talouden kriisi tulee olemaan. Koronan jälkeen on huolehdittava ihmisistä, työllisyydestä ja taloudesta ja ympäristön kestävyydestä.

Valtaosa asiantuntijoista on sanonut, että nyt on elvytettävä ja että säästöjen aika on myöhemmin. Rakenteellisia uudistuksia työllisyyden parantamiseksi tarvitsemme joka tapauksessa, vaikka koronaan ei olisi ollutkaan.

Sosiaalisen laman musta varjo

Kun talouden nousu lähtee liikkeelle ja työllisyyskin jo paranee, laman pisin musta varjo, sosiaalinen lama jää. Siksi on tärkeää, että tulevaisuuteen investoidaan.

Itse pidän askelia kohti maksutonta toista astetta ja oppivelvollisuuden pidentämistä äärimmäisen tärkeinä työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä vahvistava investointi.

Kyse on yhtä merkittävästä uudistuksesta kuin peruskoulun luomisessa, tasa-arvoisesta elämisen alkutaipaleesta. Elämä eriarvoistaa. Siksi on tärkeää, että lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia parannetaan.

Nuorten syrjäytymistä ennustavissa indikaattoreissa toisen asteen koulutuksen puute on keskeinen. Se on kärkilistalla heti teini-iän huostaanoton jälkeen. Kolmanneksella syrjäytyneistä aikuisista puuttuu toisen asteen tutkinto.

Rajoituksiin on alettu uupua

Monet ”kotiin komennetut” ikäihmiset ovat jo alkaneet uupua rajoituksiin, ikävystyä, kaivata ystäviään, niin myös nuoremmat. Silti suurin osa ihmisistä on noudattanut suosituksia kiitettävästi. Toivottavasti osaamme olla varovaisia myös jatkossa.

Ihmisten välttely syö mieltä. Tutkimusten perusteella karanteeni aiheuttaa monelle hämmennystä, vihaa sekä post-traumaattisia oireita ja muun muassa ahdistusta.

Auttaviin puhelimiin on tullut lukuisia puheluita. Maaliskuun alussa lisääntyivät koronaan liittyvät yleiset yhteydenotot, kuun lopussa näkyi iäkkäämpien ihmisten hätä. Huhtikuussa korona-aiheiset yhteydenotot vähentyivät, mutta soittajat ovat entistä ahdistuneempia.

Jos perustarpeet on turvattu, eristäytymistä sietää paremmin, mutta jos mieltä kaihertaa jatkuva huoli toimeentulosta ja tulevaisuudesta, kuormitus on suurempaa.

Mielenterveydestä on huolehdittava

Mielenterveys on merkittävä osa inhimillistä hyvinvointiamme. Siitä on huolehdittava koronan oloissa. Avautumiseen pitää kytkeä kuntouttavat toimet. Ikäihmisten virkistäytyminen on tärkeä osa mielen hyvinvointia. On myös löydettävä läheisille keino tavata turvallisesti laitoshoivassa olevia läheisiään.

Hyvinvointi kuuluu kaikille muksusta mummoon ja vauvasta vaariin. Korona kiukuttaa, mutta opetellaan kärsivällisyyttä ja palataan askel askeleelta – turvallisesti – lähemmäs toisiamme.

Tarja Filatov

kansanedustaja (sd.)

Hämeenlinna