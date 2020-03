Tarja Filatov (sd.) vetoaa: Pysykää kotona – Meistä kaikista riippuu, miten nopeasti tauti leviää

Korona kyllästyttää, kiukuttaa, keljuttaa, kauhistuttaa, kieltää koskettamasta ja komentaa kotiin erityisesti ikääntyneet ihmiset.

Lapsena korona oli naapurin hauska peli, jossa oli hauska pussittaa nappuloita. Pelisäännöistä en tiennyt mitään. Piti varoa vain sitä, että ei naarmuttanut lautaa.

Nuorena korona tarkoitti aurinkoa kuumempaa kaasupilveä näkyvän auringon ympärillä. Auringon korona kuumenee ja laajenee. Emme ihan tarkkaan tiedä, miten kuumuus auringon ytimestä kulkee. Ajatus aurinkotuulesta kiehtoi, vaikka asiasta tiesi hyvin vähän.

Nyt aikuisena vastaan tulleen koronan laajenemisessa ei ole mitään kiehtovaa, pikemminkin kauhistuttavaa. Lisäksi tiedän tietäväni siitä liian vähän.

Viruksen vaikutukset osin tuntemattomia

Emme tunne viruksen vaikutuksia riittävästi, emmekä osaa vielä suojautua siltä muutoin kuin välttämällä fyysisiä kontakteja ja pesemällä perusteellisesti käsiä sekä pitämällä kädet pois kasvoilta.

Miksi kotonaolokäsky koskee ikääntyneitä? Siksi, että heille korona aiheuttaa vakavamman sairauden, jopa kuoleman riski on monin kerroin suurempi kuin nuoremmilla.

Sen tiedämme, että osaa koronavirus kohtelee kovemmin ja osa sairastuneista ei edes huomaa olevansa sairaana. Vakavasti sairastuneet tarvitsevat ammattilaisten apua ja siksi on tärkeää, että tuo apu riittää.

Emme saa sairastua samaan aikaan

Jotta tuo apu riittää, emme saa sairastua samaan aikaan. Tämän vuoksi on tärkeää pysyä kotona ja välttää fyysistä kosketusta toisiin ihmisiin. Käsienpesu- ja yskimisohjeet eivät ole vitsi.

Poikkeusaikanakin päivähoito toimii, koska muuten vanhemmat eivät voisi olla töissä. Koulussa keskitytään etäopetukseen. Työpaikoilla etätyöhön. Osalle nämä pelisäännöt toimivat kivuttomammin kuin toisille.

Etäopinnot eivät ole helppo juttu

Pienten koululaisten etäopinnot eivät ole helppo juttu. Pienten koululaisten kotonaolo ei ole helppo juttu. Ylen lisääntyneet lastenohjelmat eivät riitä turvaksi.

Jos molemmat vanhemmat kuuluvat yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta kriittiseen ryhmään, lapsi pääsee lähiopetukseen. Yksinhuoltajan kohdalla riittää, että lähivanhempi kuuluu.

Kaikkia töitä ei voi tehdä etänä. Osassa yrityksiä ja työpaikkoja taloudelliset vaikeudet nousevat kohtuuttomiksi. Työelämän pelisääntöjä työaikojen ja lomautusten suhteen joustavoitetaan pahimman keskellä.

Yrityksille on tarjolla lisäaikaa maksuissa ja muissa vastuissa. Työttömyysturvan piiriin pääsyä helpotetaan. Tätä tarvitaan myös yrittäjille. Nopeat toimet eivät riitä. Kun pahin on ohi, on huolehdittava työllisyydestä vielä pontevammin kuin tähän asti.

Tilannekuva on muuttunut

Moni pelkää, että toimimme liian myöhään, koska muualla rajoituksia tehtiin aiemmin. Kannattaa muistaa, että tauti rantautui meille myöhemmin. Tilannekuva muuttui vakavammaksi kun selvisi, moniko suomalainen oli ollut ulkomailla ja riskialueilla.

Jos vertailette kansainvälisiä lukuja, niin muistakaa, että eri maissa asioita mitataan eri tavoin. Joissain maissa lasketaan vain sairaalaan joutuneet, kuten Singaporessa. Kiinassa taas testausmenetelmä muuttui matkan varrella.

Suomessa eri toimilla yritetään optimoida samanaikaisesti sairastuneiden määrää ja kohderyhmää. Ikääntyneiden kotikaranteenilla, turvataan mummoja ja pappoja ja muita, joilla vakavasti sairastumisen, jopa kuoleman riski on suurin.

Leviäminen riippuu meistä kaikista

Pienet lapset sairastuvat koronaan vähemmän, mutta tartuttavat muita ihmisiä eniten. Tämä ei ole lasten vika, lapset ovat ihania: koskettavat, halivat, suukottavat. Siksi on tärkeää, että isovanhemmat eivät hoida lapsenlapsiaan.

Meistä kaikista riippuu se, miten nopeasti tauti leviää. Nyt tarvitaan sitä kuuluisaa yhteisvastuuta. Vastuu koronan taltuttamisesta on meillä kaikilla. Se on sitä suurempi, mitä vaikutusvaltaisemmassa asemassa olemme.

Kukaan ei ole vastuusta vapaa. Pysytään fyysisesti etäällä toisistamme, tarjotaan apua riskiryhmille ja pidetään huolta itse kukin myös itsestämme.

Tarja Filatov

kansanedustaja (sd.)

Hämeenlinna

Lue myös: Hämeen Sanomien koronavirukseen liittyvät jutut