Tarja Filatovin (sd.) mielipide: Hyvinvointi kuuluu jokaiselle muksusta mummoon ja vauvasta vaariin  

Miltä koti-ikkunastasi avautuma maisema näyttää? Pääseekö lapsesi päiväkotiin lähelle vai viekö matka kohtuuttoman kauan? Onko nuoresi koulun sisäilma puhdas? Voiko koulua käydä kiusaamatta?

Pääsetkö lääkäriin tarvittaessa vai tuuttaako ajanvaraus varattua uudelleen ja uudelleen? Saavatko mummot ja papat tarvitsemansa avun kotiin vai taisteletko epätoivoisesti palvelukotipaikasta? Näihin kysymyksiin etsitään inhimillisiä vastauksia kuntien valtuustoissa.

Hiljaisimmilla voi olla suurin hätä

Meidän on pidettävä huolta jokaisesta, mutta poliittisten päättäjien erityisvastuulla on se, että haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun. Ei saa olla niin, että vain kovimmin huutavien ääntä kuullaan, koska maan hiljaisilla saattaa olla suurin hätä. Meidän on vahvistettava Hämeenlinnan elinvoimaa, jotta voimme pitää huolta jokaisesta.

Jos kaupungin väkiluku kasvaa, meillä on enemmän ihmisiä rahoittamassa yhteisiä palveluita. Jos työpaikat lisääntyvät, verotulot kasvavat. Jos yrityksille on vakaa, luotettava toimintaympäristö ja osaava työvoimaa, ne uskaltavat investoida. Meidän on uskallettava investoida tulevaisuuteen. Talous on tärkeä hyvinvoinnin väline, mutta sillä ei ole itseisarvoa.

Onnistumisen mittari ei ole euro, vaan hyvä elämä. Mutta talouden tasapainoa ei saa laiminlyödä. Meidän on kehitettävä toimintojemme vaikuttavuutta paremmaksi ja rakenteita muuttuvaan maailmaan sopiviksi. Ja tarjottava hyvä ja työympäristö kaupungin työntekijöille.

Mielen hyvinvointi tärkeyslistan kärkikastiin

Kunnat ovat muutoksessa ja kuntien pitää löytää uusi identiteetti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen organisoinnin jälkeen. Muutoksen keskellä on syytä muistaa, että ihmisen ei tarvitse tietää, onko hän perusterve vai erikoissairas. Hoitoon on päästävä ja apua on saatava silloin, kun sitä tarvitsee.

Erityisesti mielen hyvinvointiin on panostettava ja huolehdittava siitä, että mielenterveyden häiriöstä kärsivä ihminen ei joudu kamppailemaan kohtuuttomasti saadakseen apua.

Lapsuus on suora lähetys

Korona on kohdellut meitä kaikkia kovin ottein. Lapsuudesta ei tule uusintaa, siksi välttämätöntä panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, varhaiskasvatukseen, koulutuksen, harrastuksiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Miina Sillanpään sanoin: Jokainen lapsi on pelastettava elämälle.

Sosialidemokraattina minusta on tärkeää pitää huolta siitä, että kunnissa kaikki palvelut eivät karkaa nettiin. Netti on hyvä lisä, mutta kaikki eivät ole bittipirkkoja, yhä tarvitaan henkilökohtaista palvelua. Pidetään niiden kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten puolta.

Uutta johtamista, vahvaa yhdessä tekemistä

Päätöksenteossa on helppo osoittaa ongelmia, ratkaisujen löytäminen on vaikeampaa. Siinä tarvitaan yhteistä sopimisen henkeä. Repijöiden sijaan Hämeenlinna tarvitsee nyt turvallisen ja vakaan arjen rakentajia.

Hämeenlinna sai uuden kaupunginjohtajan. Lämpimät Olli-Poika Parviaiselle! Ja iso kiitos ansaituille eläkepäiville siirtyville Timo Kenakkalalle sekä Juha Isosuolle.

Kaupunginjohtaja ei johda kaupunkia yksin, vaan tarvitsee politiikan tuen tekemiselleen. Myös herkät tuntosarvet, jotta osaa lukea valtuuston sielunelämää. Isoja hankkeita ei voi ajaa sammutetuin lyhdyin, vaan valtuusto on sitoutettava niihin aidosti ajoissa. Johtamisjärjestelmämme vaatii uudistamista. Yksi kaupunginjohtaja riittänee jatkossa, mutta samalla on muutettava muun johdon toimenkuvia.

Rakennetaan uusia kuntia yhdessä. Toisiamme kuunnellen ja arvostaen. Ihmisiksi.

Tarja Filatov

kansanedustaja (sd.), valtuutettu ja kuntavaaliehdokas

Hämeenlinna