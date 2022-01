Aluevaltuutetun mielipide: Tärkeät vaalit, oudot tulkinnat – Oliko tarkoitus mitätöidä keskustapuolueen vaalitulosta?

Ensimmäiset aluevaltuustot on nyt valittu. Kolme perinteistä vastuunkantajapuoluetta otti mitalisijat äänestäjien haluamassa järjestyksessä. Kaikille kansanvalta ei tällä kertaa maistunut.

Puoluejohtaja Riikka Purrakin tuskaili, että enemmistö ei kokenut asiaa tärkeäksi ja omakseen. En ymmärrä, mistä hän lyhyenä vaali-illan hetkenä selvitti äänestämättä jättäneiden mielipiteen, eikä sillä edes ole merkitystä. Äänestäjät päättivät, ja nukkuvat antoivat heille vallan, koska eivät halunneet vaikuttaa toisin.

Vastoin laajahkoa julkistakin epäilyä äänestäjät näyttivät tienneen varsin hyvin, mistä näissä vaaleissa oli kyse.

Vaaleista saa itselleen vaikeat

Perussuomalaisten vaalilause tosin oli “suomalainen ensin”. Suomalaisten terveys ei kuitenkaan näyttänyt olevan kovin korkealla tämän puolueen arvoissa. Se puolue ei tiennyt eikä menestynyt.

Outoa oli, että tulosten analysoinnissa otettiin huomioon se, että Helsinki ei ollut mukana. Oliko tarkoitus mitätöidä keskustapuolueen näissä vaaleissa saamaa vaalitulosta?

Kaikki vaalit ovat omansa. Ei niihin muita sotketa. No, toki on niin, että kun me suomalaiset emme pärjää talvikisoissa, haemme tuloskorjausta Matti Nykäsen ja Marja-Liisa Kirvesniemen ajoilta. Otetaan Helsinki huomioon tai ei, keskustan kannatuksen nousuun maakunnissa ei sillä ole mitään osuutta.

Hiukan oudolta kalskahti radiotoimittajien ”analyysi”, jonka mukaan vihreät ja perussuomalaiset menestyivät odotettua heikommin, koska nämä olivat niille vaikeat vaalit. En ihan ymmärrä.

Tai oikeastaan ymmärrän oikein hyvin. Jos sosiaali- ja terveysasiat niputetaan bensaveroon ja pakolaisasioihin, niin saahan niistä itselleen vaikeat. Radiotoimittaja yritti harmitella perussuomalaisten heikkoa menestystä myös sillä, että puolueen teemat ovat enemmän ”yleispolitiikkaa”, joten heikko menestyminen oli ymmärrettävää.

Mikähän sitten mahtaa olla sitä yleispolitiikkaa? Elleivät sosiaali- ja terveysasiat, ei varmaan myöskään koulutus eikä kulttuuri. Eikä varmaan elinkeinopolitiikkakaan? Entä infra- ja liikenneasiat? Taitaa perussuomalaisten ainoaksi ”yleispolitiikaksi” jäädä maahanmuuttopolitiikka. Tärkeää toki sekin on, sillä maahan muuttavia ulkomaalaisia me kipeästi ja nopeasti tarvitsemmekin töihin.

Äänestäjien tahto on laki. ”Sitä kaikki noudattakoot.” On aika alkaa ratkoa vaikeita asioita.

Antti Leinikka

(kesk.)

Hämeenlinna, Renko