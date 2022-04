Tavastia vastaa mielipiteeseen: Nuori pääsee opiskelemaan monien mahdollisuuksien kautta – Silakkapihvien kääntelijästä tuli huippukokki

Minna Heinonen-Pesosen kirjoituksessa ”Nuorille lisää mieleisiä jatko-opintopaikkoja” (HäSa 7.4.) haluttiin tarjota kaikille opiskelupaikka, joka täyttäisi hakijan toiveet. Meillä Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on täysin sama tavoite.

Hämeenlinnan seudulla on seurattu kymmenisen vuotta ysiluokkalaisten sijoittumista toiselle asteelle. Kaikille peruskoulunsa päättäville on järjestynyt paikka toisen asteen koulutukseen ja järjestyy myös jatkossa – sen takaa viime vuonna voimaan tullut oppivelvollisuuslaki.

Seurannan mukaan kaikki alueen oppivelvolliset ovat saaneet opiskelupaikan, jos opiskeluun ei ole ollut esimerkiksi terveydellistä estettä.

Opintopaikkoja ei voi lisätä suosikkitoiveiden mukaan

Jatko-opintopaikkoja ei voi lisätä pelkästään nuorten suosikkitoiveiden mukaisesti, vaan etenkin ammatillisen koulutuksen järjestäjän on ensiarvoisen tärkeää huomioida ja ennakoida työelämän tarpeet ja näin teemmekin.

Ammatillinen tutkinto on tie työelämään, joten meidän on osaltamme huolehdittava, että kyseisen tien päässä on työtä tarjolla. Juuri julkaistu Hämeen ammattibarometri antaa myös hyvän kuvan siitä, mistä ammateista toimi-alueellamme on kysyntää.

Valtakunnallinen yhteishaku rajoittaa

Paikkojen lisäämiseen nopealla aikataululla voimme vain todeta, että valtakunnallinen yhteishaku ei mahdollista aloituspaikkamäärien lisäämistä enää helmikuun 18. jälkeen.

Nuorilla on paljon muitakin mahdollisuuksia, sillä alueen nuoret hakeutuvat Hämeenlinnan seudun toisen asteen oppilaitosten lisäksi muun muassa erityistehtävälukioihin tai Hyriaan, Koulutuskeskus Salpaukseen ja Kiipulan ammattiopistoon.

Sekin pitää luvuissa huomioida, että Tavastian oppilaitoksiin haetaan enemmän muualta Suomesta kuin täkäläiset peruskoulunsa päättäneet hakevat muualle.

Koulumenestys vaikuttaa opiskelijavalintoihin

Jatko-opintoihin vaikuttaa luonnollisesti myös nuoren koulumenestys. Peruskoulun koulumenestyksestä ja muista opiskelijavalinnan kriteereistä riippuu, pääseekö nuori aina haluamalleen alalle.

Esimerkiksi lukioiden keskiarvoraja on aina vähintään 7,0 ja lopullinen raja vaihtelee oppilaitoksittain ja vuosittain. Kirjoittaja mainitsee, että ensisijaisia hakijoita lukioihin on 459 kun aloituspaikkoja on 446. Aloituspaikkojen määrä lukiossa väheni tänä vuonna Parolassa tilakapasiteetista johtuen 8 aloituspaikalla ja Lammilla 10 aloituspaikkaa johtuen ikäluokan koosta.

Hakuvaiheessa kuitenkaan kenelläkään ei ole vielä tiedossa perusasteen päättötodistuksen keskiarvo, joten jotkut ensisijaisetkin hakijat voivat jäädä alle vähimmäisrajan. Muistutamme myös, että aloituspaikkoja on Hämeenlinnan seudulla myös mm. Lammin ja Janakkalan lukioissa.

Polku jatkuu ja uusia mahdollisuuksia löytyy, vaikka paikkaa ei haussa heti saisikaan. Uusi Tuva-koulutus (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) tulee avuksi, jos nuori ei pääse lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. Tuva-vuoden aikana voi mm. korottaa arvosanoja ja tutustua eri koulutusmahdollisuuksiin.

Jatkuvaa hakua ei pidä unohtaa

Eikä pidä unohtaa, että ammatillisessa koulutuksessa on yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi koulutuspaikkoja niin sanotun jatkuvan haun puolella.

Jos nuori ei heti pääse haluamalleen alalle, hänen on mahdollista hakeutua koulutukseen myöhemmin suoritettuaan ensin yhden tutkinnon (jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaate).

Jos opiskelu ei motivoi alalla, johon on päässyt, opiskelijat saavat opinto- ja uraohjausta. Alan ammattilaisten kanssa etsimme nuorelle parasta vaihtoehtoa ja tuemme opiskelijaa. Opintoalan vaihto on mahdollista, kun opiskelija huomaa, että ”tää ei oo mun juttu”.

Peruskoulujen opinto-ohjaajat pyrkivät ohjaamaan ysiluokkalaisia hakeutumaan oppilaalle realistisiin vaihtoehtoihin, mutta tukien myös oppilaan unelmia. Uudistuneessa yhteishaussa hakutoiveita voi esittää jopa seitsemän.

Moni on motivoitunut alaansa, vaikka se ei ollutkaan ykköstoive

Ammattiopistossa meillä on paljon kokemuksia siitä, että vaikka nuori ei ole päässyt juuri ykköstoiveeseensa yhteishaussa, hän onkin motivoitunut alaan, johon hänet on valittu.

Vaihtoehtoja on siis monia ja jokaiselle löytyy omanlaisensa polku ammattiin. Toisilla se on suorempi, toisilla mutkikkaampi, mutta meille Tavastiassa on tärkeintä, että perille päästään.

Lisäksi haluamme korostaa, että nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on tänä päivänä erityisen tärkeä asia, ja siihen tullaan koulutuskuntayhtymässä edelleen panostamaan muun muassa ohjauksen ja opiskeluhuollon keinoin.

Päivi Kortesniemi

opiskelijapalvelupäällikkö

Jouni Haajanen

johtaja

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Lue myös:

Helsingin hienostoravintoloissa kokannut Miika Keskitalo tekee tänä viikonloppuna paluun kotikaupunkiinsa – Verkatehtaalla aloittaa uusi fine dining -ravintola (13.8.2021)